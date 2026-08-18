Zelenski l-a numit oficial pe Yevhen Khmara în funcția de ministru al Apărării. Fedorov nu revine în funcție. Proteste în fața Parlamentului din Kiev

Volodimir Zelenski l-a numit oficial, marți, pe Ministrul Interimar al Apărării, Yevhen Khmara, un fost ofițer de rang înalt al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în funcția de ministru cu drepturi depline, relatează Kyiv Independent.

Zelenski l-a numit, de asemenea, pe ministrul de Externe Andrii Sybiha, care a îndeplinit această funcție în calitate de interimar încă de la remanierea guvernamentală din iulie, pentru a prelua din nou, în mod oficial, această funcție, potrivit parlamentarilor de la Kiev.

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Decizia privind numirea noului ministru al Apărării a fost urmărită cu mare atenție, întrucât demiterea fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, în cadrul unei remanieri guvernamentale haotice, a declanșat proteste la nivel național în Ucraina.

Ambele nominalizări trebuie acum aprobate de Parlament, care și-a reluat activitatea, după vacanța de vară, pe 18 august.

Un oficial ucrainean a confirmat pentru Kyiv Independent că Zelenski i-a nominalizat pe Khmara și Sybiha, dar a precizat că deocamdată nu se știe când va avea loc votul final. Potrivit deputatului Yaroslav Zhelezniak, voturile de confirmare ar trebui să aibă loc pe 19 august.

„Parlamentul va examina propunerea în viitorul apropiat, în conformitate cu Constituția Ucrainei și cu procedura parlamentară stabilită”, a declarat președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk.

Manifestanții s-au adunat, din nou, în apropierea clădirii Parlamentului din Kiev în cursul zilei de marți, cerând reintegrarea lui Fedorov — o măsură pe care Volodimir Zelenski refuză să o ia.

Sursă video: 24tv.ua

Fedorov era considerat unul dintre cei mai populari membri ai guvernului, apreciat pentru reformele sale și pentru eforturile depuse în vederea extinderii capacităților Ucrainei în domeniul dronelor.

Khmara este un veteran al SBU care a condus anterior Centrul de Operațiuni Speciale „Alpha” al agenției, coordonând campania Ucrainei de atacuri cu drone la distanță mare împotriva Rusiei.

De asemenea, el a condus operațiunea de eliberare a Insulei Șarpilor în 2022 și a fost numit șef interimar al agenției în ianuarie 2026, după demisia lui Vasyl Maliuk.