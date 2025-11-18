Zelenski se întâlnește cu regele Felipe al Spaniei. Guvernul de la Madrid va cumpăra arme americane în valoare de 1 miliard de euro pentru Kiev

Președintele Ucrainei, aflat în plin scandal de corupție, s-a întâlnit cu Regele Spaniei Felipe al VI-lea pe durata călătoriilor sale din Europa de Vest. Volodimir Zelenski, rămas fără ajutor de la americani, caută sprijin de la europeni pentru ca țara sa devastată de războiul cu Rusia să supraviețuiască economic până la primăvară.

După ce Franța a anunțat că va furniza 100 de avioane „Rafale” Ucrainei, iar Grecia va contribui cu exportul de gaz, El País scrie că guvernul de la Madrid va achiziționa arme americane pentru Ucraina în valoare de 1 miliard de euro.

Reuters a raportat anterior că Zelenski și Macron urmează să semneze acorduri privind apărarea aeriană, rachete și un acord strategic de aviație pe 10 ani, semnalând furnizarea de avioane Rafale.

Spania riscă să fie sancționată de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că Spania „ar trebui sancționată” din cauza bugetului său pentru apărare, care ar fi prea mic în comparație cu PIB-ul țării.

„Mă gândeam să-i sancționez pe frontul comercial cu taxe vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a avertizat Donald Trump, care a sugerat anterior că Spania ar trebui exclusă din NATO.

Guvernul de stânga al Spaniei dedică 2% din PIB cheltuielilor pentru securitate, dar nu intenționează să îl majoreze la 5%, noua țintă stabilită de NATO la ultimul summit organizat la Haga. Spania a insistat că nu își asumă acest angajament, susținând că este capabilă să atingă obiectivele NATO prin limitarea cheltuielilor sale la 2% din PIB, conform cotidianului Le Libre.

Sursa Foto: Facebook – Volodimir Zelenski

