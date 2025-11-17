🚨 Zelenski, la Paris, îi cere sprijinul lui Macron pentru apărarea aeriană: Ucraina cumpără 100 de avioane Rafale franceze

Reuters a raportat anterior că Zelenski și Macron urmează să semneze acorduri privind apărarea aeriană, rachete și un acord strategic de aviație pe 10 ani, semnalând furnizarea de avioane Rafale.
Franța și Ucraina ar putea conveni să furnizeze Kievului sisteme suplimentare de apărare aeriană SAMP/T, relatează Reuters, citând surse. Acest subiect va fi discutat în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski. Conform surselor agenției, țările ar putea semna un „acord strategic de aviație” pe 10 ani. Acesta „ar semnala livrarea” către Kiev a unor avioane de luptă multirol Rafale produse de Dassault, notează Reuters. Unele dintre aeronave ar putea fi achiziționate direct din stocurile existente ale Parisului.
Numărul exact de avioane de vânătoare și sisteme de apărare aeriană pe care Ucraina le-ar putea primi nu a fost specificat. De asemenea, nu este clar cum vor fi finanțate aceste acorduri, au adăugat sursele.
Anul acesta, Parisul a trimis la Kiev avioane de vânătoare multirol Mirage 2000-5. Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a declarat că aeronavele vor fi echipate cu noi arme aer-sol și sisteme de război electronic. Antrenamentul piloților ucraineni pe avioane de vânătoare fabricate în Occident este în desfășurare din martie 2023.
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia.
Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin suplimentar pentru sisteme de apărare antiaeriană, iar discuțiile de luni vor include și o vizită la cartierul general al „forţei multinaţionale Ucraina”.
Cei doi președinți își vor începe programul la baza aeriană Villacoublay, la sud-vest de Paris, unde vor vorbi despre soluții „de a merge şi mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere”, potrivit președinției franceze.
Discuțiile se vor concentra pe nevoia de „a pune excelenţa franceză în domeniul industriei armamentului în serviciul apărării Ucrainei” și „a permite achiziţionarea sistemelor necesare pentru a răspunde agresiunii ruse”, în special în zona „apărării spaţiului aerian ucrainean”.
„Prelungirea războiului şi absenţa unui armistiţiu subliniază responsabilitatea noastră de a face tot posibilul pentru a permite Ucrainei să se apere şi, astfel, să dea un nou impuls”, a declarat un consilier al președintelui Macron.
După oprirea de la Paris, Zelenski va ajunge marți la Madrid, unde se va întâlni cu reprezentanți ai celor două camere ale Parlamentului spaniol.
