🚨 Zelenski, la Paris, îi cere sprijinul lui Macron pentru apărarea aeriană: Ucraina cumpără 100 de avioane Rafale franceze

12:43

Franța și Ucraina ar putea conveni să furnizeze Kievului sisteme suplimentare de apărare aeriană SAMP/T, relatează Reuters, citând surse. Acest subiect va fi discutat în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski. Conform surselor agenției, țările ar putea semna un „acord strategic de aviație” pe 10 ani. Acesta „ar semnala livrarea” către Kiev a unor avioane de luptă multirol Rafale produse de Dassault, notează Reuters. Unele dintre aeronave ar putea fi achiziționate direct din stocurile existente ale Parisului.

Numărul exact de avioane de vânătoare și sisteme de apărare aeriană pe care Ucraina le-ar putea primi nu a fost specificat. De asemenea, nu este clar cum vor fi finanțate aceste acorduri, au adăugat sursele.

Anul acesta, Parisul a trimis la Kiev avioane de vânătoare multirol Mirage 2000-5. Ministrul francez al Apărării, Sébastien Lecornu, a declarat că aeronavele vor fi echipate cu noi arme aer-sol și sisteme de război electronic. Antrenamentul piloților ucraineni pe avioane de vânătoare fabricate în Occident este în desfășurare din martie 2023.