Zelenski spune că Putin și-a ratat propriul termen-limită: Rusia nu a reușit să cucerească Donbasul până pe 15 octombrie

Olga Borșcevschi
27 oct. 2025, 16:31, Știri externe
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a eșuat în planurile sale de a ocupa întregul Donbas până la data de 15 octombrie – termen-limită cu care Vladimir Putin se lăuda în discuțiile sale cu aliații. El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației Axios.

Zelenski a precizat că aceste declarații sunt o dovadă în plus că Moscova nu intenționează să înceteze războiul, în ciuda semnalelor diplomatice și a sancțiunilor.

