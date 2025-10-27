Zelenski spune că Putin și-a ratat propriul termen-limită: Rusia nu a reușit să cucerească Donbasul până pe 15 octombrie

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a eșuat în planurile sale de a ocupa întregul Donbas până la data de 15 octombrie – termen-limită cu care Vladimir Putin se lăuda în discuțiile sale cu aliații. El a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației Axios.

Zelenski a precizat că aceste declarații sunt o dovadă în plus că Moscova nu intenționează să înceteze războiul, în ciuda semnalelor diplomatice și a sancțiunilor.

