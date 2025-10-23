UE aprobă sancțiuni împotriva Rusiei pe petrol, GNL și pe deplasarea diplomaților, după ce TRUMP a lovit „mașinăria de petrol” rusă

După ce președintele SUA, Donald Trump, a pus sancțiuni pe marile companii de petrol ale Rusiei, acum vine Uniunea Europeană și plusează. În aceeași zi, liderii de la Bruxelles au aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului.

Al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene include interzicerea achiziționării de GNL rusesc și limitează deplasările diplomaților ruși. UE a inclus în al 19-lea pachet de sancțiuni peste 100 de petroliere sub steaguri străine, care transportă petrol rusesc, a anunțat președinția daneză. Totodată, sancțiunile includ și restricții împotriva băncilor rusești și tranzacțiilor în criptomonede.

Sancțiunile adaugă, de asemenea, noi restricții de călătorie pentru diplomații ruși și includ pe listă încă 117 nave din flota ascunsă a Moscovei, formată din nave clandestine care eludează sancțiunile, aducând numărul total la 558, precum și bănci din Kazahstan și Belarus.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a salutat pachetul, dar a declarat că „nu ne oprim aici”.

„Pachetul nr. 20 este deja în lucru”, a scris el pe Telegram.

„Logica este simplă – mai puțini bani în Rusia înseamnă mai puține rachete în Ucraina”, a spus el.

Până la sfârșitul anului 2025, UE va începe discuțiile privind al 20-lea pachet de sancțiuni.

Sancțiunile lui Trump pentru Putin

După anularea Summitului Păcii de la Budapesta, o evoluție semnificativă se petrece în relația americano-rusă, cu focus pe Ucraina. Trump „gripează” mașinăria de război a Rusiei: vânzarea de petrol.

Într-o mișcare aproape surpriză, SUA au anunțat în deschiderea întâlnirii dintre Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, că sancționează cele mai mari companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil, cerând Moscovei să accepte imediat o încetare a focului și un armistițiu. Anunțul a fost făcut de Departamentul Trezoreriei din SUA.

Prin sancțiuni, sectorul energetic al Rusiei ar fi presat și s-ar diminua capacitatea Kremlinului să crească veniturile pentru mașinăria de război și sprijinirea economiei slăbite.

Reuniunea Consiliului European

Liderii celor 27 de state membre se reunesc azi la Bruxelles într-un moment sensibil, în care războiul din Ucraina continuă, relațiile cu Rusia se degradează și presiunea internă asupra economiilor europene crește.

Pe agendă se află: folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea sprijinului acordat Ucrainei, discuții despre industria auto europeană și obiectivele climatice pentru 2035, consolidarea securității și apărării europene, dialogul anual privind statul de drept, inclusiv în țările candidate.

Deși Bruxelles-ul încearcă, ca întotdeauna, să mențină consensul, mai mulți lideri par pregătiți să-și facă auzite nemulțumirile și, dacă e nevoie, să folosească veto-ul.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a ajuns deja la Consiliu. Și președintele Nicușor Dan va participa azi la Bruxelles.

