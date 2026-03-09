Prima pagină » Știri externe » Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”

Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”

09 mart. 2026, 11:40, Știri externe
Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat”

Ucraina a trimis drone interceptor și o echipă de experți în drone pentru a proteja bazele militare americane din Iordania, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times.

Statele Unite au solicitat ajutorul joi, iar echipa ucraineană a plecat a doua zi, a spus Zelenski.

„Am reacționat imediat”, a spus Zelenski vineri seara, în timpul unei călătorii cu trenul pe care a făcut-o împreună cu un jurnalist NYT din estul Ucrainei către capitala Kiev. „Am spus: da, desigur, vom trimite experții noștri.”

Războiul dintre SUA și Israel în Iran riscă să distragă atenția lumii de la războiul din Ucraina, scrie NYT, dar i-a oferit Kievului ocazia de a-și folosi expertiza dobândită cu greu și tehnologia avansată pe un nou front. Țara s-a oferit cu entuziasm să ajute forțele americane și aliații lor din Orientul Mijlociu să se apere împotriva tipurilor de drone de atac proiectate de Iran, pe care Rusia le folosește în Ucraina de ani de zile.

Kiev speră să câștige puncte în fața Statelor Unite în cadrul negocierilor de pace mediate de americani. Relația rămâne tensionată. Joi, președintele Trump a declarat din nou că îl consideră pe Zelenski mai mult un obstacol în calea unui acord de pace decât pe președintele rus Vladimir V. Putin, care a ordonat invazia.

Oficialii americani susțin că Rusia a furnizat informații secrete Iranului în timpul războiului, inclusiv imagini din satelit care arată locațiile navelor de război și ale personalului militar american. Zelenski a declarat că a văzut și informații secrete care arată că dronele care ies acum din Iran au componente rusești.

Liderul ucrainean a declarat că dorește să ajute țările din Orientul Mijlociu, dar că trebuie să găsească un echilibru între aceste solicitări și nevoile interne ale Ucrainei, întrucât războiul din această țară a intrat în al cincilea an.

Războiul din Iran ar putea întrerupe fluxul de arme defensive de care Ucraina are mare nevoie. Kievul s-a oferit să schimbe dronele sale interceptatoare cu țările din Orientul Mijlociu pentru sisteme mai puternice de care Ucraina are nevoie pentru a face față rachetelor balistice rusești. Ucraina a declarat, de asemenea, că va ajuta țările din Orientul Mijlociu în schimbul ajutorului diplomatic pentru a determina Rusia să accepte un armistițiu.

Zelenski a remarcat că unele țări din Orientul Mijlociu au „relații foarte strânse cu Rusia”.

„De aceea am spus: «Uitați, poate că ei pot discuta cu rușii, iar rușii vor face o pauză», a spus el, adăugând: „În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere”.

 

