Prima pagină » Justiție » Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate

Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate

Catalin Lupasteanu
Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a avut, marți, întrevedere oficială cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, Daryl Nirenberg, cu care a discutat teme precum lupta anticorupție și lupta contra crimei organizate, se arată într-un comunicat oficial remis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casașie și Justiție (PICCJ).

Astfel, se arată în informarea oficială „în cursul zilei de astăzi, 20 octombrie 2026, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), doamna Cristina Chiriac a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, excelența sa domnul Ambasador Daryl Nirenberg”.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Întâlnirea de lucru a avut ca principale teme de discuție rolul Ministerului Public în arhitectura procesului penal, combaterea corupției și a criminalității organizate, statul de drept, asistența tehnică oferită de Departamentul de Justiție și echipa din cadrul Ambasadei SUA în ceea ce privește formarea specializată în unele domenii prioritare pentru procurorii români.

Cu prilejul întrevederii, a fost reafirmat interesul ambelor părți pentru continuarea cooperării în domeniile menționate.

Din partea PÎCCJ a mai participat șeful serviciului de cooperare judiciară internațională, procurorul Flavian Popa.

Comentarii 1
  • Gheorghe Viorel

    Ce democratie sa mai fie cind Mirabela Gradinaru concubina presedintelui Romaniei si-a adus verisoara ca sefa a procurorilor ?
    Ce democratie sa mai fie cind Presedintele Romaniei si-a numit prim-ministru si 5 ministri cu atributii dictate de Nicusor ,Presidentia conduce justitia si guvernul asta inseamna DICTATURA in Romania ,ne mai miram ca Georgescu sta nevinovat in puscarie ? Deci orice persoana ce nu convine presidentiei poate fi incatusata din strada si incarcerat fara dovezi

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
16:05
Justițiarul din Berceni și complicele său de violențe au fost plasați în arest la domiciliu de instanță. Cei doi au contestat decizia
NEWS ALERT DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori
14:23
DIICOT sechestrează din nou aproape 200 de imobile din proiectul Nordis Mamaia. Apartamente, parcări boxe și spații comerciale blocate de anchetatori
JUSTIȚIE „Suveica” de la Iași, prejudiciu de 11 milioane de euro. Afaceristul Florian Mihăiță, unul dintre „greii” construcțiilor din România, acuzat de DIICOT pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. O firmă a sa a obținut un contract de peste 53 milioane lei cu Primăria Sectorului 1, în perioada „Clotilde Armand”
12:23
„Suveica” de la Iași, prejudiciu de 11 milioane de euro. Afaceristul Florian Mihăiță, unul dintre „greii” construcțiilor din România, acuzat de DIICOT pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. O firmă a sa a obținut un contract de peste 53 milioane lei cu Primăria Sectorului 1, în perioada „Clotilde Armand”
EXCLUSIV Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
06:00
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
JUSTIȚIE Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
21:47
Curtea Constituțională a României a primit luni, la sediul instituției, vizita de lucru a delegației Comisiei de la Veneția
JUSTIȚIE DIICOT respinge proiectul de dezincriminare a drogurilor: Ar putea permite traficanților să scape de dosare penale. Amenzi de la 500 de lei și nicio limită de cantitate „pentru consum propriu”
15:56
DIICOT respinge proiectul de dezincriminare a drogurilor: Ar putea permite traficanților să scape de dosare penale. Amenzi de la 500 de lei și nicio limită de cantitate „pentru consum propriu”
Mediafax
Haine din Paris, Marsilia și Lille, vândute online din magazinele SPARTE la proteste
Digi24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Cancan.ro
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Considerată „cea mai sexy femeie din lume”, blonda a dezvăluit un „secret” intim și a devenit virală
Adevarul
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Click
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
EXCLUSIV Marius Tucă comentează inițiativa lui Luca Niculescu de înființare a unui nou organism de cenzură a mass-media: „Ăștia au un cip cu dezinformarea. Copy/paste de la Uniunea Europeană”
16:31
Marius Tucă comentează inițiativa lui Luca Niculescu de înființare a unui nou organism de cenzură a mass-media: „Ăștia au un cip cu dezinformarea. Copy/paste de la Uniunea Europeană”
BREAKING NEWS Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
16:25
Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr uriaș de voturi, 280 „pentru” și 58 „împotrivă”
REACȚIE Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
16:22
Kelemen Hunor, înaintea votului decisiv din Parlament: „Învestirea Guvernului Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân”
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
16:21
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care suferă de burn-out pe final de octombrie 2026. Sfatul celebrului numerolog
EXCLUSIV Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
16:16
Robert Turcescu avertizează că Executivul Niculescu nu are sprijin politic solid în Parlament. „Guvernul ăsta este într-un picior”
REACȚIE Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”
16:09
Nicușor Dan, semnal de alarmă privind securitatea cibernetică: ”Observăm că a devenit extrem de ieftin să plătești o mie de voci pentru a acoperi o singură voce legitimă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe