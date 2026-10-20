Ambasadorul SUA la București și procurorul general al României, întâlnire oficială la sediul PICCJ. Teme precum anticorupția și lupta contra crimei organizate, între temele discutate

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a avut, marți, întrevedere oficială cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la București, Daryl Nirenberg, cu care a discutat teme precum lupta anticorupție și lupta contra crimei organizate, se arată într-un comunicat oficial remis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casașie și Justiție (PICCJ).

Astfel, se arată în informarea oficială „în cursul zilei de astăzi, 20 octombrie 2026, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), doamna Cristina Chiriac a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, excelența sa domnul Ambasador Daryl Nirenberg”.

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Întâlnirea de lucru a avut ca principale teme de discuție rolul Ministerului Public în arhitectura procesului penal, combaterea corupției și a criminalității organizate, statul de drept, asistența tehnică oferită de Departamentul de Justiție și echipa din cadrul Ambasadei SUA în ceea ce privește formarea specializată în unele domenii prioritare pentru procurorii români.

Cu prilejul întrevederii, a fost reafirmat interesul ambelor părți pentru continuarea cooperării în domeniile menționate.

Din partea PÎCCJ a mai participat șeful serviciului de cooperare judiciară internațională, procurorul Flavian Popa.