19 ian. 2026, 19:55, Justiție
Bogdan Pârlog, procurorul militar care a participat la întâlnirea cu Nicușor Dan, a fost sancționat disciplinar de Înalta Curte de Casație și Justiție

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins, luni, recursul procurorului militar Bogdan Ciprian Pârlog împotriva sancțiunii disciplinare decisă de Consilul Superior al Magistraturii. Procurorul, care conduce asociația „Inițiativă pentru Justiție”, fusese sancționat cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru „încălcarea obligațiilor de serviciu”. 

Bogdan Pârlog a participat în luna decembrie la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, unde a spus că actuala stare a justiției se datorează colaborării dintre grupuri din interiorul sistemului și grupuri externe. Acesta este unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai CSM și a fost sancționat de mai multe ori de către Consiliu, inclusiv pentru declarații care ar aduce „atingere prestigiului justiției”. Acum, conform Înaltei Curți de Casație și Justiție, decizia este definitivă și urmează ca procurorului militar să-i fie diminuată indemnizația de încadrare brută lunară cu 10% pe o perioadă de 3 luni.

„Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a soluţionat recursul formulat de domnul Bogdan Ciprian Pârlog, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025.

Prin hotărârea atacată, domnul procuror fusese sancţionat disciplinar cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, se arată în comunicatul transmis de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În cadrul aceluiași comunicat Înalta Curte explică că a respins recursul ca nefondat și a constatat definitiv că abatarea disciplinară a fost săvârșită „cu vinovăția cerută de lege, în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei”. De asemenea, ÎCCJ subliniază că respectivele dispoziții nu priveau modalitatea de soluționare a unor cauze.

„Abaterile disciplinare reținute au vizat faptul că domnul procuror a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare. Se subliniază că respectivele dispoziții nu priveau modalitatea de soluționare a unor cauze.

Prin sancțiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraților și obligația de a respecta dispozițiile administrative legale, reafirmând principiul legalității și al respectării statutului profesional.” 

