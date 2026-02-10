Curtea de Apel decide azi dacă îl suspendă pe Dacian Dragoș din CCR. Ședința de la CAB, organizată cu o zi înainte de decizia pe pensiile speciale

La Curtea de Apel București se judecă marți, 10 februarie, dosarul prin care avocata AUR Silvia Uscov cere suspendarea și anularea decretului de numire ca judecător la Curtea Constituțională a profesorului clujean Dacian Dragoș.

Update 12:20: Instanța unește celelalte excepții cu fondul cauzei pe suspendarea decretului, astfel încât se vor judeca împreună

Update 12:11: Consilierul prezidențial Alexandru Ciurea cere reunirea cauzei de azi cu cele de mâine, judecate de Olimpiea Crețeanu. Uscov se opune

Update 11:56: Avocații lui Dacian Dragoș susțin că avocata Uscov a cerut suspendarea decretului de numire a acestuia la CCR, începând cu data de 13 iulie 2025, adică retroactiv, ceea ce este inacceptabil, relatează G4Media.

Știre inițială

Dosarul este judecat de judecătoarea Georgeana Viorel, șefa Secției IX Contencios Administrativ și Fiscal, iar cererea a fost formulată de avocata Silvia Uscov, asociată politic cu Alianța pentru Unirea Românilor. Demersul vizează anularea decretului de numire a lui Dacian Dragoș, iar, separat, există și cereri de suspendare a efectelor numirii (cu termene/pronunțări distincte), relatează Mediafax.

În spațiul public, cele două tipuri de acțiuni au fost „împachetate”, dar ele produc efecte diferite: Anularea decretului (adică dosarul discutat azi) ar însemna, dacă se ajunge la o hotărâre definitivă în acest sens, că numirea a fost nelegală și ar putea fi desființată. Suspendarea efectelor numirii este o măsură provizorie: dacă se admite, judecătorul vizat poate fi scos temporar din „ecuație”, chiar înainte ca instanța să tranșeze definitiv litigiul. În dosarele de suspendare care îi vizează pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, Curtea de Apel a stabilit pronunțarea pentru 11 februarie, ora 9:00, cu doar o oră înainte de ședința CCR pe pensiile magistraților.

Această „aliniere” de calendar nu e întâmplătoare: dacă o suspendare ar fi admisă și executorie, ar produce efect imediat, cu potențialul de a schimba raportul de forțe din Curte.

Mâine, 11 februarie 2026, Curtea Constituțională are programată din nou dezbaterea pe legea de ajustare a pensiilor de serviciu ale magistraților, după mai multe amânări. Legea este legată și de jaloane din PNRR: premierul Ilie Bolojan a avertizat public asupra riscului de bani europeni blocați(231 milioane euro).

În interiorul Curții s-ar fi conturat încă din decembrie o majoritate fragilă, 5–4, în favoarea legii pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament (2 decembrie 2025). În această majoritate ar fi inclus și Dacian Dragoș.

Dacian Dragoș: ”Am vechime mai mare decât cere legea”

Nicușor Dan a semnat decretul de numire pe 8 iulie 2025, fapt comunicat oficial de Administrația Prezidențială. În iulie 2025, Dacian Dragoș, Mihai Busuioc și Csaba Asztalos au depus jurământul la Cotroceni, odată cu reînnoirea unei treimi din componența Curții. Atacul din instanță nu contestă o simplă numire administrativă, ci lovește direct într-o prerogativă constituțională a președintelui.

De cealaltă parte, reclamanta susține că nu ar fi îndeplinită condiția de minimum 18 ani vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. Ziua decisivă pentru efect imediat rămâne, foarte probabil, 11 februarie, când se așteaptă pronunțarea pe cererile de suspendare (dosarul/ dosarele paralele). Dacă suspendarea ar fi admisă și declarată executorie, efectul ar fi rapid.

Judecătorul Dacian Dragoș a ieșit pentru prima dată la TV și a comentat controversele legate de lipsa de experiență necesară pentru această funcție. El susține că vechimea sa în funcție este mai mare decât cere legea.

”Am mai mult de 18 ani, peste 23 de ani numai la Babeș-Bolyai. CV-ul meu a fost citit selectiv. Faptul că sunt la școala doctorală a UBB din 2013–2014, că am cursuri și doctoranzi în tutelă. Nu văd cum poți să ignori astfel de lucruri, având în vedere că este vorba de o activitate juridică. Am vechime mai mare decât cere legea”, a declarat Dacian Dragoș, la Antena 3 CNN.

