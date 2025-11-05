Prima pagină » Justiție » CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private

CCR amână decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private

05 nov. 2025, 10:34, Justiție
CCR a amânat astăzi decizia pe sesizările AUR și ÎCCJ de neconstituționalitate privind modul de plată a pensiilor private, până pe 12 noiembrie. Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost atacat în termenul de control al constituționalității  înainte de promulgare în urma deciziei secțiilor reunite ale instanței supreme și de parlamentari AUR.

Tot astăzi, CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea art.12 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – amânare 12 noiembrie”, au transmis miercuri reprezentanții CCR.

Cele două sesizări au fost depuse de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la adresa Legii privind plata pensiilor private.

Care sunt sesizările

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private. Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, informează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secţiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituţionalitate:

-Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispoziţiile art. 44 din Constituţie, a principiului proporţionalităţii prevăzut de art. 53 din Constituţie şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.
-Încălcarea principiului legalităţii, al securităţii raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie”, arata ICCJ într-un comunicat.

Prin acest proiect, Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III! Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat „pentru” adoptare, însă inițiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciți ai contribuabililor români”, arata și AUR într-un comunicat.

