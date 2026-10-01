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DIICOT cere arest la domiciliu pentru vicepreședintele USR Dâmbovița. Gândul publică noi detalii din dosarul în care oficialul de partid este acuzat că a încălcat embargoul UE impus Belarusului. Știa că încalcă legea, dar și-a continuat proiectul cu ajutorul firmelor paravan din Germania și Kazahstan

DIICOT cere arest la domiciliu pentru vicepreședintele USR Dâmbovița. Gândul publică noi detalii din dosarul în care oficialul de partid este acuzat că a încălcat embargoul UE impus Belarusului. Știa că încalcă legea, dar și-a continuat proiectul cu ajutorul firmelor paravan din Germania și Kazahstan
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Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, consilier local în Târgoviște, a fost reținut de procurorii DIICOT în noaptea zilei de miercuri, 30 septembrie, împreună cu directorul comercial Evgenii Poliakov, în dosarul în care cei doi sunt cercetați pentru fapte de încălcare a embargoului impus Belarusului de către Uniunea Europeană. Ulterior, procurorii au cerut ca cei doi inculpați să fie arestați la domiciliu pentru o periodă de 30 de zile. Gândul a consultat documentele care au ajuns pe masa instanței și a descoperit că oficialul de partid a încălcat legea cu bună știință, încă din momentul începerii proiectului de comercializare a unui utilaj industrial care, cu ajutorul unor firme paravan din Germania și Kazahstan, urma să ajungă la o entitate din Belarus. Proiectul a fost coordonat chiar de vicepreședintele USR Dâmbovița, în calitate de administrator și director general al companiei World Machinery Works SRL.

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Alexandru Munteanu a declarat în fața procurorilor DIICOT că știa faptul că utilajul urma să ajungă în Belarus

Din documentele consultate de Gândul, reiese faptul că, în perioada 2023 – 2025, firma World Machinery Works SRL, reprezentată de Alexandru Munteanu, în calitate de director general, și de Evgenii Poliakov, în calitate de director comercial, a fabricat un strung-carusel model VL40, care urma să fie livrat, cu ajutorul unor firme paravan din Germania și Kazahstanm, către destinatarul final Kuzlitmash OAO, entitate din Belarus. Aceasta se află sub sancțiuni impuse la nivelul Uniunii Europene, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.

De aceea, vicepreședintele USR Dâmbovița este cercetat pentru comercializarea, importarea, exportarea, vânzarea, cumpărarea, transferarea, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum şi furnizarea de servicii de brokeraj, de asistenţă tehnică sau de alte servicii legate de aceste bunuri, dacă interzicerea sau restricţionarea în contextul în care comportamentul respectiv constituie o sancţiune internaţională a Uniunii Europene, în formă continuată, prev. de art. 271 alin. 1 lit e rap. la alin. 5 și alin. 6 din O.U.G nr. 202/2008, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

Mai mult decât atât, din declarația dată de Alexandru Munteanu în fața procurorului, rezultă că acesta avea cunoștință, încă de la momentul începerii proiectării și execuției utilajului VL40, despre faptul că echipamentul era destinat inițial să ajungă în Belarus și că, la acel moment, exportul acestuia fusese interzis.

Munteanu a declarat că a apreciat faptul că situația juridică urma să se schimbe și că interdicția urma să fie ridicată, motiv pentru care producția utilajului a continuat. Totodatăz, oficialul de partid a explicat că, în concepția sa, utilizarea unei societăți germane ca intermediar, care urma să obțină autorizațiile necesare pentru export și să livreze ulterior utilajul în Kazahstan, ar fi făcut ca firma pe care o administrează să nu răspundă pentru încălcarea interdicțiilor instituite prin embargo.

Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu

DIICOT cere arest la domiciliu pentru vicepreședintele USR Dâmbovița, pentru o perioadă de 30 de zile

După reținerea pentru 24 de ore a directorului general World Machinery Works SRL, Alexandru Munteanu, alături de directorul comercial Evgenii Poliakov, procurorii DIICOT au sesizat joi, 1 octombrie, Tribunalul București și au cerut arestarea la domiciliu pentru 30 de zile a celor doi inculpați.

Anterior, anchetatorii efectuaseră 12 percheziții în București și în județele Dâmbovița, Bacău, respectiv Ilfov, în cadrul investigației privind presupusa eludare a sancțiunilor internaționale.

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