Prima pagină » Justiție » Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise

Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 12:54, Justiție
Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise
Galerie Foto 13
Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru condus sub influența substanțelor interzise

Influencerul Dorian Popa a ajuns la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul la dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. Acesta e condamnat la 8 luni cu suspendare, pentru că s-a urcat la volan după ce a consumat cannabis.

Dorian Popa s-a prezentat la Tribunal, alături de avocata sa și doi bodyguarzi de la firma Empire Security. Influencerul avea nasul bandajat, după ce, în urmă cu câteva zile, a suferit o operație chirurgicală.

Dorian Popa a refuzat să  vorbească cu jurnaliștii, care l-au întâmpinat pe holurile Curții de Apel București. Acesta a adresat un salut simplu acestora: “Sărut-mâna. Bună dimineața”.

Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Dorian Popa a fost condamnat, la finalul anului 2024, la 8 luni de închisoare cu suspendare, în dosarul deschis după ce, în anul 2023, a fost prins conducând sub influența drogurilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a contestat sentința.

În seara de 27 octombrie 2023, Dorian Popa a fost prins sub influența drogurilor, în timp ce conducea o mașină de lux îmbrăcat doar în lenjerie intimă, potrivit surselor judiciare. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de casă.

Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului.

Ulterior, Dorian Popa a recunoscut că a consumat canabis și că nu a avut „circumstanțe atenuante”. Acesta a subliniat că îi pare „nespus de rău” că a dat un exemplu negativ tinerilor care îl urmăresc.

FOTO: Gândul

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”
12:41
CAB respinge și a doua cerere de desființare a Comitetului pentru Legile Justiției. Toni Neacșu: „Silvia Uscov și-a asumat o luptă în numele altora”
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53, 17 Jan 2026
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
DEZVĂLUIRI Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB
14:42, 17 Jan 2026
Judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a fost exclusă din două dosare în decurs de o lună, după comentariile de la conferința CAB
CONTROVERSĂ (VIDEO) O instanță din Australia stabilește: clătitele sunt „arme ofensive”
14:32, 17 Jan 2026
(VIDEO) O instanță din Australia stabilește: clătitele sunt „arme ofensive”
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
12:54, 17 Jan 2026
Avocatul Toni Neacsu: „Cele 2 tabere din Curtea Constituțională s-au împăcat pentru că prin expertizele depuse la dosar s-a dovedit ca Guvernul și Ilie Bolojan i-au mințit”. Ce arată documentele
Mediafax
ANM a emis luni o nouă serie de avertizări meteorologice care actualizează și prelungesc alertele anterioare
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin 39 de persoane au murit/ MAE verifică dacă sunt români printre victime
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
O singură noapte de somn ar putea prezice riscul pentru peste 100 de boli
VIDEO Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
13:44
Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara
AUTO Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
13:32
Codul Rutier 2026 | Greșeala banală care poate aduce o amendă de peste 1.600 de lei. E lege
FLASH NEWS Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
13:28
Putin, invitat de Trump să se alăture „Consiliului pentru pace” pentru Gaza
CONTROVERSĂ Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
13:28
Liderii europeni și președintele Zelenski discută despre politicile „imprevizibile“ ale lui Trump într-un grup de chat. Când se „activează“ de obicei „Grupul de la Washington“ și cine face parte din el
SPORT Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
13:19
Alexandru Chipciu, semnal de alarmă după Dinamo – U Cluj: „Din ce am văzut, ce s-a jucat până acum a fost hochei”
REACȚIE Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film
13:16
Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

Cele mai noi

Trimite acest link pe