Dorian Popa a ajuns la Tribunal flancat de bodyguarzi și bandajat la nas. Judecat pentru condus sub influența substanțelor interzise

Influencerul Dorian Popa a ajuns la Curtea de Apel București, unde este judecat apelul la dosarul în care este acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise. Acesta e condamnat la 8 luni cu suspendare, pentru că s-a urcat la volan după ce a consumat cannabis.

Dorian Popa s-a prezentat la Tribunal, alături de avocata sa și doi bodyguarzi de la firma Empire Security. Influencerul avea nasul bandajat, după ce, în urmă cu câteva zile, a suferit o operație chirurgicală.

Dorian Popa a refuzat să vorbească cu jurnaliștii, care l-au întâmpinat pe holurile Curții de Apel București. Acesta a adresat un salut simplu acestora: “Sărut-mâna. Bună dimineața”.

Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Dorian Popa a fost condamnat, la finalul anului 2024, la 8 luni de închisoare cu suspendare, în dosarul deschis după ce, în anul 2023, a fost prins conducând sub influența drogurilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a contestat sentința.

În seara de 27 octombrie 2023, Dorian Popa a fost prins sub influența drogurilor, în timp ce conducea o mașină de lux îmbrăcat doar în lenjerie intimă, potrivit surselor judiciare. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de casă.

Raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului.

Ulterior, Dorian Popa a recunoscut că a consumat canabis și că nu a avut „circumstanțe atenuante”. Acesta a subliniat că îi pare „nespus de rău” că a dat un exemplu negativ tinerilor care îl urmăresc.

FOTO: Gândul