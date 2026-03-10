Prima pagină » Justiție » CSM lansează un apel către Guvernul României: „Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia”

CSM lansează un apel către Guvernul României: „Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia”

10 mart. 2026, 13:45, Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvernul României, în care avertizează că sistemul judiciar se confruntă cu un deficit major de personal care afectează direct funcționarea instanțelor și accesul cetățenilor la justiție. Potrivit instituției, problema nu este reprezentată de pensiile magistraților, ci de lipsa resurselor umane și logistice din instanțe.

Într-un mesaj adresat Executivului, CSM susține că „lipsa personalului blochează justiția”, iar consecințele sunt suportate de cetățeni, care se confruntă cu termene lungi și întârzieri în soluționarea dosarelor.

Deficit major de judecători și personal auxiliar

Datele prezentate de CSM arată că la nivelul instanțelor din România există în prezent 849 de posturi vacante de judecător, dintr-o schemă totală de peste 5.300 de posturi. Gradul de ocupare este de aproximativ 84%, ceea ce înseamnă un deficit de peste 15% în sistem.

Pe lângă judecători, sistemul are nevoie și de personal de suport. CSM afirmă că ar fi necesară crearea a încă 712 posturi de asistent al judecătorului, astfel încât să existe cel puțin un asistent la trei judecători, raport prevăzut de legislație, dar care nu este respectat în practică.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra lipsei grefierilor. Deși autoritățile au promis 200 de angajări anual, în ultimii ani aceste posturi nu au fost ocupate.

Volum uriaș de dosare

Criza de personal apare într-un context în care instanțele românești se confruntă cu un volum foarte mare de muncă. Potrivit statisticilor oficiale, în 2025 instanțele au gestionat peste 3,5 milioane de dosare, cele mai multe fiind înregistrate la judecătorii.

În plus, România are unul dintre cele mai ridicate numere de cauze raportate la populație din Europa, cu 8,42 dosare noi la 100 de locuitori, de aproape patru ori peste media europeană.

În aceste condiții, încărcătura pe magistrat a devenit foarte mare. În unele instanțe, un judecător ajunge să gestioneze aproape 2.000 de dosare, ceea ce crește riscul întârzierilor și al suprasolicitării profesionale.

În apelul public, CSM subliniază că dezbaterea publică despre pensiile magistraților nu trebuie să ascundă problemele structurale ale sistemului.

Nu pensiile blochează justiţia. Lipsa personalului blochează justiţia”, transmite CSM.

Judecătorii avertizează că fără măsuri urgente de suplimentare a personalului și de îmbunătățire a infrastructurii, întârzierile din instanțe vor continua să afecteze direct cetățenii.

