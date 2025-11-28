Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: un suspect a fost pus oficial sub acuzare, alți trei au fost eliberați. Noi detalii din ancheta poliției franceze

28 nov. 2025, 17:09, Știri externe
Arestat marți dimineață, cel de-al patrulea bărbat suspectat că ar fi făcut parte din grupul care a furat Bijuteriile Coroanei de la Muzeul Luvru, pe 19 octombrie, a fost pus oficial sub acuzare. Potrivit Le Parisen, acesta a fost acuzat oficial, vineri, de furt în bandă organizată și conspirație criminală. El a fost plasat în arest preventiv în așteptarea unei audieri. În timpul detenției sale, bărbatul a refuzat să le dea vreo pistă polițiștilor.

Celelalte trei persoane care au fost arestate, marți, împreună cu bărbatul de 39 de ani, au fost eliberate fără a acuzații.

Cunoscut poliției, acest bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat în Laval, Mayenne. Anchetatorii au reușit să-l găsească datorită verificărilor criminalistice efectuate asupra vehiculelor: un scuter și o camionetă.

Potrivit TF1 Infoindividul lucra în domeniul construcțiilor și ar fi cel care a manevrat platforma de ridicare în timpul spargerii.

Bijuterii care sunt încă imposibil de găsit

În ciuda eforturilor semnificative depuse de la începutul anchetei, bijuteriile furate pe 19 octombrie, opt bijuterii din secolul al XIX-lea considerate comori naționale, nu au fost încă recuperate. Prada, inclusiv diadema împărătesei Eugenie (soția lui Napoleon al III-lea), care conține aproape 2.000 de diamante, este estimată la 88 de milioane de euro.

Înainte de arestările de marți, polițiștii din Paris reușiseră să aresteze, în două razii, trei dintre cei patru membri ai grupului care a comis jaful de la Luvru. Rămâne de stabilit dacă cei patru bărbați au acționat singuri sau la ordin. Conform informațiilor transmise de publicația LCI, mai mulți dintre suspecți au menționat un „geniu cu accent slav“.

Acest ultim suspect este deja bine cunoscut sistemului judiciar. Parchetul din Paris indică faptul că a fost deja condamnat de șase ori pentru „diverse infracțiuni”. El a primit o pedeapsă cu suspendare de două luni în 2010 pentru recepționare de bunuri furate și a fost condamnat în 2023 pentru proxenetism agravat, a declarat procurorul într-un comunicat de presă.

Cele mai noi