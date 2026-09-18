Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține într-o postare pe rețelele sociale că PNL și USR pregătesc justificările pentru un eventual eșec al desemnării lui Siegfried Mureșan. Social-democratul critică modul în care cele două partide au reacționat după nominalizarea europarlamentarului PNL.
Victor Negrescu susține că PNL și USR pregătesc deja argumentele pentru un posibil eșec al lui Siegfried Mureșan în încercarea de a forma o majoritate parlamentară necesară pentru votul de încredere din Parlament.
Europarlamentarul face referire la explicațiile potrivit cărora nominalizarea lui Siegfried Mureșan ar face parte dintr-un „plan machiavelic”. Social-democratul contestă această interpretare și susține că PNL și USR se prezintă drept victime, deși se află la guvernare și au primit nominalizarea pe care au solicitat-o.
„Încep deja justificările PNL-USR pentru un eventual eșec. Ni se spune că această nominalizare face parte dintr-un plan machiavelic. Că ei sunt victime deși sunt la guvernare și au primit nominalizarea solicitată. În același timp, Ilie Bolojan spune că a aflat despre nominalizare cu aproximativ 30 de minute înainte de anunț, deși este normal ca omul lui să îl anunțe”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.
Europarlamentarul PSD face referire și la declarația lui Ilie Bolojan potrivit căreia a aflat cu aproximativ 30 de minute înainte de anunțul oficial că Siegfried Mureșan urma să fie desemnat pentru funcția de premier.
În continuarea mesajului, Negrescu critică modul în care PNL și USR își asumă situația creată după desemnarea lui Siegfried Mureșan. El susține că partidele care au participat la guvernare ar fi trebuit să cunoască realitatea.
„Ni se spune că propunerea lor a fost mereu una serioasă, dar abia acum se apucă de treabă, deși sunt deja la guvernare. Ne spun nonșalant că vor căuta să înțeleagă realitatea, deși tot ei sunt la guvernare. Ceea ce ridică o întrebare simplă: dacă abia acum caută să înțeleagă realitatea și să se uite la datele economice, ce au făcut până acum la guvernare?”.
Europarlamentarul speră că justificările celor două partide să nu devină în scurt timp explicații pentru lipsa unei majorități sau pentru un nou blocaj politic.
Victor Negrescu susține că dincolo de politicieni, funcții și jocuri politice, România are nevoie de măsuri pentru relansarea economiei, protejarea locurilor de muncă și a puterii de cumpărare și sprijinirea firmelor românești și a IMM-urilor. Pe lista lui Negrescu se află și deblocarea investițiilor și a fondurilor europene, precum și asigurarea predictibilității fiscale.
„Trebuie să relansăm economia. Să protejăm locurile de muncă și puterea de cumpărare. Să sprijinim firmele românești și IMM-urile. Să deblocăm investițiile și fondurile europene. Să oferim predictibilitate fiscală și să oprim creșterea taxelor pusă în cârca celor care muncesc și produc.
Avem nevoie de investiții serioase în educație și sănătate, de sprijin pentru comunitățile locale și de un plan clar pentru absorbția banilor europeni și pentru viitorul buget european”.
În aceeași postare, Victor Negrescu lansează critici directe la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a partidelor de dreapta PNL și USR. El leagă această critică de situația politică actuală și afirmă că Guvernul Bolojan a căzut în Parlament.
„România a pierdut deja prea mult timp. Aici au eșuat Ilie Bolojan și partidele de dreapta PNL-USR. De aceea, guvernul Bolojan a căzut în Parlament și peste 70% dintre români resping guvernarea sa”.
De asemenea, europarlamentarul subliniază că România nu are nevoie de justificări pregătite pentru un eventual eșec, ci de soluții, responsabilitate și un plan economic bun.
În continuare, Victor Negrescu precizează că PSD va analiza situația și programul de guvernare pe care îl va propune Siegfried Mureșan. Acesta susține că nu ar fi rău ca Mureșan să vină la sediul PSD din Kiseleff pentru o discuție sau într-o localitate mai mică pentru a avea contact cu problemele comunităților locale din România.
„De aceea, în mesajele publice oficiale ale Partidului Social Democrat s-a comunicat foarte clar că vom analiza situația și programul care va fi propus. Poate că nu ar strica nici ca Siegfried Mureșan să vină la sediul PSD din Kiseleff. Sau, poate și mai bine, într-o localitate mai mică, pentru a cunoaște România reală”.
De asemenea, Negrescu îi cere lui Siegfried Mureșan să facă un gest pe care îl consideră necesar pentru a demonstra că își asumă candidatura la funcția de premier.
„Poate vine și cu demisia din Parlamentul European unde a fost ales pe listă cu PSD, pentru a arăta că este serios. Așa cum am făcut și eu în 2017. Să admită că agresivitatea sa față de social-democrați a fost greșită și puerilă și apoi să discutăm serios. Despre România. Despre economie. Despre relansarea investițiilor și protejarea nivelului de trai al românilor. Pentru că despre asta ar trebui să fie, de fapt, toată această discuție”.