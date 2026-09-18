Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține într-o postare pe rețelele sociale că PNL și USR pregătesc justificările pentru un eventual eșec al desemnării lui Siegfried Mureșan. Social-democratul critică modul în care cele două partide au reacționat după nominalizarea europarlamentarului PNL.

Victor Negrescu susține că PNL și USR pregătesc deja argumentele pentru un posibil eșec al lui Siegfried Mureșan în încercarea de a forma o majoritate parlamentară necesară pentru votul de încredere din Parlament.

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Europarlamentarul face referire la explicațiile potrivit cărora nominalizarea lui Siegfried Mureșan ar face parte dintr-un „plan machiavelic”. Social-democratul contestă această interpretare și susține că PNL și USR se prezintă drept victime, deși se află la guvernare și au primit nominalizarea pe care au solicitat-o.

„Încep deja justificările PNL-USR pentru un eventual eșec. Ni se spune că această nominalizare face parte dintr-un plan machiavelic. Că ei sunt victime deși sunt la guvernare și au primit nominalizarea solicitată. În același timp, Ilie Bolojan spune că a aflat despre nominalizare cu aproximativ 30 de minute înainte de anunț, deși este normal ca omul lui să îl anunțe”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul PSD face referire și la declarația lui Ilie Bolojan potrivit căreia a aflat cu aproximativ 30 de minute înainte de anunțul oficial că Siegfried Mureșan urma să fie desemnat pentru funcția de premier.

„Dacă abia acum caută să înțeleagă realitatea, ce au făcut până acum la guvernare?”

În continuarea mesajului, Negrescu critică modul în care PNL și USR își asumă situația creată după desemnarea lui Siegfried Mureșan. El susține că partidele care au participat la guvernare ar fi trebuit să cunoască realitatea.

„Ni se spune că propunerea lor a fost mereu una serioasă, dar abia acum se apucă de treabă, deși sunt deja la guvernare. Ne spun nonșalant că vor căuta să înțeleagă realitatea, deși tot ei sunt la guvernare. Ceea ce ridică o întrebare simplă: dacă abia acum caută să înțeleagă realitatea și să se uite la datele economice, ce au făcut până acum la guvernare?”.

Europarlamentarul speră că justificările celor două partide să nu devină în scurt timp explicații pentru lipsa unei majorități sau pentru un nou blocaj politic.

Negrescu: Adevărata discuție trebuie să fie despre economie și despre problemele românilor

Victor Negrescu susține că dincolo de politicieni, funcții și jocuri politice, România are nevoie de măsuri pentru relansarea economiei, protejarea locurilor de muncă și a puterii de cumpărare și sprijinirea firmelor românești și a IMM-urilor. Pe lista lui Negrescu se află și deblocarea investițiilor și a fondurilor europene, precum și asigurarea predictibilității fiscale.

„Trebuie să relansăm economia. Să protejăm locurile de muncă și puterea de cumpărare. Să sprijinim firmele românești și IMM-urile. Să deblocăm investițiile și fondurile europene. Să oferim predictibilitate fiscală și să oprim creșterea taxelor pusă în cârca celor care muncesc și produc.

Avem nevoie de investiții serioase în educație și sănătate, de sprijin pentru comunitățile locale și de un plan clar pentru absorbția banilor europeni și pentru viitorul buget european”. Europarlamentarul critică guvernarea Bolojan

În aceeași postare, Victor Negrescu lansează critici directe la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a partidelor de dreapta PNL și USR. El leagă această critică de situația politică actuală și afirmă că Guvernul Bolojan a căzut în Parlament. „România a pierdut deja prea mult timp. Aici au eșuat Ilie Bolojan și partidele de dreapta PNL-USR. De aceea, guvernul Bolojan a căzut în Parlament și peste 70% dintre români resping guvernarea sa”.

De asemenea, europarlamentarul subliniază că România nu are nevoie de justificări pregătite pentru un eventual eșec, ci de soluții, responsabilitate și un plan economic bun.