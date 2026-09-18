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Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan de „fățărnicie onestă”

Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan de
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Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa lui Nicușor Dan, în contextul desemnării lui Siegfried Mureșan ca prim- ministru. Popescu a scris pe o rețea de socializare că dacă și-ar fi dorit cu adevărat ca persoana nominalizată să reușească cu viitorul executiv, președintele ar fi trebuit să anunțe că s-a consumat și a doua desemnare și că, în caz de eșec, ia în considerare dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. ”Este excesiv să spun că N. Dan nu s-a consultat cu nimeni înainte de a rosti numele lui Siegfried Mureșan (prima și ultima oară…): probabil s-a consfătuit cu Pahonțu și vizirul său Mazurcă”, a scris Popescu pe Facebook.

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”Fățărnicia onestă”

Fățărnicia onestă
Este excesiv să spun că N. Dan nu s-a consultat cu nimeni înainte de a rosti numele lui Siegfried Mureșan (prima și ultima oară…): probabil s-a consfătuit cu Pahonțu și vizirul său Mazurcă.
Președintele ne spune acum că își dorește ca Mureșan să reușească, deși e dificil. Dacă și-ar fi dorit asta cu adevărat, putea să ajute anunțând că s-a consumat și a doua desemnare, iar în caz de eșec, ia în considerare dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate, speriind astfel niscai parlamentari zburdalnici”, a scris Cristian Tudor Popescu.
Jurnalistul îl acuză pe Nicușor Dan că este fals și că are tupeu atunci când își spune că este onest.
Or, întrebat despre anticipate, Excelența Sa a zis, cu un vag zâmbet lăutăresc: „Să ne uităm mai întâi la această etapă, și mai vedem”. Mă întreb dacă falsitatea stridentă și continuă a dlui Dan îi mai îngăduie tupeul de a se autoproclama „onest”, a încheiat jurnalistul.

Decretul pentru desemnarea lui Mureșan va fi oficial începând de luni

Aflat în Ucraina, unde participă la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, Nicușor Dan a transmis că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan a fost întrebat și ce șanse consideră că are Mureșan să treacă de votul din Parlament: „Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă intenționează să dizolve Parlamentul pentru declanșarea alegerilor anticipate, în cazul în care Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului.

Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem”, a spus președintele.

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