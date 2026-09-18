Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan de „fățărnicie onestă”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa lui Nicușor Dan, în contextul desemnării lui Siegfried Mureșan ca prim- ministru. Popescu a scris pe o rețea de socializare că dacă și-ar fi dorit cu adevărat ca persoana nominalizată să reușească cu viitorul executiv, președintele ar fi trebuit să anunțe că s-a consumat și a doua desemnare și că, în caz de eșec, ia în considerare dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. ”Este excesiv să spun că N. Dan nu s-a consultat cu nimeni înainte de a rosti numele lui Siegfried Mureșan (prima și ultima oară…): probabil s-a consfătuit cu Pahonțu și vizirul său Mazurcă”, a scris Popescu pe Facebook.

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”Fățărnicia onestă”

”Fățărnicia onestă Este excesiv să spun că N. Dan nu s-a consultat cu nimeni înainte de a rosti numele lui Siegfried Mureșan (prima și ultima oară…): probabil s-a consfătuit cu Pahonțu și vizirul său Mazurcă. Președintele ne spune acum că își dorește ca Mureșan să reușească, deși e dificil. Dacă și-ar fi dorit asta cu adevărat, putea să ajute anunțând că s-a consumat și a doua desemnare, iar în caz de eșec, ia în considerare dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate, speriind astfel niscai parlamentari zburdalnici”, a scris Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul îl acuză pe Nicușor Dan că este fals și că are tupeu atunci când își spune că este onest.

”Or, întrebat despre anticipate, Excelența Sa a zis, cu un vag zâmbet lăutăresc: „Să ne uităm mai întâi la această etapă, și mai vedem”. Mă întreb dacă falsitatea stridentă și continuă a dlui Dan îi mai îngăduie tupeul de a se autoproclama „onest”, a încheiat jurnalistul.

Decretul pentru desemnarea lui Mureșan va fi oficial începând de luni