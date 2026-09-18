Prima pagină » Știri politice » Reacția lui Ponta la planurile noului premier desemnat: Ce blestem pe România: după ce „s-a ocupat” Klaus de ea, acum să se „ocupe” Fritz și Siegfried!

Reacția lui Ponta la planurile noului premier desemnat: Ce blestem pe România: după ce „s-a ocupat” Klaus de ea, acum să se „ocupe” Fritz și Siegfried!

Reacția lui Ponta la planurile noului premier desemnat: Ce blestem pe România: după ce „s-a ocupat” Klaus de ea, acum să se „ocupe” Fritz și Siegfried!
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul premier al României, Victor Ponta, ironizează declarațiile făcute, ieri, de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, când l-a desemat pe Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a transmis atunci că un șef de partid i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea.”

Victor Ponta a reaționat și a dat de înțeles, printr-o postare pe Facebook, că asupra României s-a abătut un blestem și anume, că după Klaus Iohannis a venit rândul lui Fritz și Siegfried să „se ocupe” de România.

„Asta cu «România e problema ta, cu partidul e problema mea». Așa i-a spus Fritz lui Siegfried?  Iar Ilie da din cap.Ce blestem pe România: după ce «s-a ocupat» Klaus de ea, acum să se «ocupe» Fritz și Siegfried! Propun să NU-i lăsăm!”, a transmis Victor Ponta în postarea sa.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei”
16:46
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei”
FLASH NEWS Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan de „fățărnicie onestă”
16:07
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan de „fățărnicie onestă”
REACȚIE Europarlamentarul Victor Negrescu susține că PNL și USR pregătesc justificările pentru un eventual eșec al desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier
16:04
Europarlamentarul Victor Negrescu susține că PNL și USR pregătesc justificările pentru un eventual eșec al desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier
REACȚIE Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu PSD și că AUR nu se va uita „nici pe vizor, dacă bate Siegfried Mureșan la ușă”
15:43
Petrișor Peiu susține că Nicușor Dan ar avea un plan cu PSD și că AUR nu se va uita „nici pe vizor, dacă bate Siegfried Mureșan la ușă”
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Zelenski recunoaște că Ucraina a închis școli românești, dar spune că a fost vorba de situații izolate, care au fost stopate
15:34
Nicușor Dan anunță o investigație după închiderea unei clase cu predare în limba română la o școală din regiunea Odesa. Zelenski recunoaște că Ucraina a închis școli românești, dar spune că a fost vorba de situații izolate, care au fost stopate
POLITICĂ Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei
15:04
Cristian Bușoi a participat la Conferința anuală ministerială OECD. Ce teme a abordat secretarul de stat în Ministerul Energiei
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Distracția care nu mai împarte familia: cum a găsit Rock and Roll Fun City în Cosmopolis piața ideală pentru un concept multi-generațional
Click
Charles „părea euforic” după moartea Dianei. Acuzații șocante lansate de fratele prințesei
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Fizicienii s-au înșelat? O teorie veche de un secol tocmai a fost infirmată!
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
EMISIUNI „EXCLUSIV RAPID” revine! Cine este noul prezentator al emisiunii ProSport dedicate suporterilor Giuleșteni
17:28
„EXCLUSIV RAPID” revine! Cine este noul prezentator al emisiunii ProSport dedicate suporterilor Giuleșteni
FLASH NEWS Un livrator Glovo, originar din Gambia, reținut după ce ar fi agresat o tânără, în Capitală
17:20
Un livrator Glovo, originar din Gambia, reținut după ce ar fi agresat o tânără, în Capitală
AGRICULTURĂ A fost anunțat planul de vaccinare pentru ovine și caprine. Ce prevede strategia
17:07
A fost anunțat planul de vaccinare pentru ovine și caprine. Ce prevede strategia
NEWS ALERT Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
17:06
Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
CONTROVERSĂ Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
17:06
Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
MILITAR Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
16:36
Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale

Cele mai noi

Trimite acest link pe