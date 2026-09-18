Fostul premier al României, Victor Ponta, ironizează declarațiile făcute, ieri, de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, când l-a desemat pe Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a transmis atunci că un șef de partid i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea.”

Victor Ponta a reaționat și a dat de înțeles, printr-o postare pe Facebook, că asupra României s-a abătut un blestem și anume, că după Klaus Iohannis a venit rândul lui Fritz și Siegfried să „se ocupe” de România.

„Asta cu «România e problema ta, cu partidul e problema mea». Așa i-a spus Fritz lui Siegfried? Iar Ilie da din cap.Ce blestem pe România: după ce «s-a ocupat» Klaus de ea, acum să se «ocupe» Fritz și Siegfried! Propun să NU-i lăsăm!”, a transmis Victor Ponta în postarea sa.