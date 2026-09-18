Ungaria își propune să renunțe la gazul rusesc până în octombrie 2027, termenul stabilit de Uniunea Europeană pentru reducerea dependenței de importurile de energie din Rusia. Ministrul Economiei și Energiei, István Kapitány, spune că aprovizionarea țării ar putea fi asigurată din alte surse până la acea dată.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației maghiare Telex. Ministrul a precizat că Ungaria nu are, în prezent, probleme cu aprovizionarea cu gaze și că depozitele sunt bine alimentate înainte de iarnă.

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Ungaria spune că poate renunța la gazul rusesc

István Kapitány susține că dependența Ungariei de gazul rusesc nu este cauzată de lipsa alternativelor, ci de faptul că importurile din Rusia au fost până acum cea mai convenabilă variantă din punct de vedere economic.

„Nu există probleme cu aprovizionarea fizică cu gaze”, a spus ministrul, potrivit Telex.

El a explicat că Ungaria poate primi gaze prin conducte care intră în țară din mai multe direcții și că există posibilitatea de a utiliza surse diferite de cele rusești.

„Dacă totul merge conform așteptărilor, aprovizionarea Ungariei cu gaze va fi rezolvată din alte surse, non-ruse, până la data țintă a UE pentru separare, octombrie anul viitor”, a declarat ministrul.

Negocieri pentru importuri prin Croația

Ungaria analizează și alte variante pentru reducerea dependenței de energia rusească. În cazul gazelor, țara poate folosi infrastructura care permite importuri din alte direcții.

Ministrul a menționat și negocierile cu Croația pentru utilizarea la capacitate maximă a conductei Adriatice, prin care Ungaria ar putea primi energie din alte surse.

Kapitány a descris relația cu Croația drept „mult mai prietenoasă” decât în perioada guvernului anterior.