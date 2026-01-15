Înalta Curte de Casație și Justiție trimite astăzi, la CCR, o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, potrivit G4Media, care citează surse oficiale. Informația vine în contextul în care acest document fusese cerut de cei patru judecători care au boicotat de două ori în decembrie adoptarea unei decizii a CCR pe reforma pensiilor speciale.

Totodată, sursele G4Media mai spun că e posibil ca cei patru judecători să ceară o nouă amânare a deciziei Curții Constituționale, în cadrul ședinței de vineri, 16 ianuarie, pentru a avea timp să consulte documentul.

„Suntem în consultări cu colegii judecători. Așteptăm finalizarea consultărilor și, în funcție de poziția comună, stabilim dacă trimitem note de concluzii în susținerea argumentelor inițial sesizate”, a declarat șefa ÎCCJ, Lia Savonea, contactată de G4Media.

Reforma pensiilor magistraților, amânată până pe 16 ianuarie

Conducerea CCR a stabilit o nouă ședință pentru ziua de vineri, 16 ianuarie, ora 10:00, în cazul obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ultima ședință pe acest subiect a avut loc în data de 29 decembrie, când patru judecători au decis să părăsească deliberările „nu pentru a bloca activitatea Curții, ci pentru a refuza validarea unei proceduri pe care o consideră contrară legii și regulamentului de funcționare al CCR”.

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost intens discutată în ultima perioadă și este respinsă puternic de CSM și Înalta Curte de Casație.

Executivul vrea ca vârsta de pensionare să crească gradual până la 65 de ani (față de 48 de ani în prezent), iar pensia să nu depășească 70% din venitul net.

