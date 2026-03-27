Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție a depus o plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, acuzând refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, relatează G4Media.

Alin Ene, membru CSM ales din partea judecătorilor, a anunțat vineri, 27 martie, că „PLÂNGERE PREALABILĂ formulată de ÎCCJ. Azi, 27 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat și înaintat către Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice PLÂNGERE PREALABILĂ împotriva refuzului de a asigura și pune la dispoziție fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii”.

Contextul bugetar și amânarea plăților

Premierul Ilie Bolojan anunțase pe 19 martie că, în urma unui acord în coaliție, pachetul social a fost inclus în buget, iar achitarea drepturilor salariale ale magistraților, obținute în instanță, urma să fie amânată.

Proiectul de buget trimis inițial de Ministerul Finanțelor prevedea o majorare de aproximativ 4,5 miliarde de lei pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, bani destinați salariilor retroactive ale magistraților. Totuși, o parte dintre aceste plăți au fost amânate pentru a finanța ajutoarele pentru pensionari promovate de PSD.

JUSTIȚIE Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
10:39
Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
JUSTIȚIE Victor Micula, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul miliardaruliui Viorel va trebui „să dea cu sapa 4 luni” pentru comunitate
17:40
Victor Micula, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul miliardaruliui Viorel va trebui „să dea cu sapa 4 luni” pentru comunitate
FLASH NEWS CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
13:32, 26 Mar 2026
CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
CONTROVERSĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31, 25 Mar 2026
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
JUSTIȚIE Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
18:01, 24 Mar 2026
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
FLASH NEWS Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
17:53, 24 Mar 2026
Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
Mediafax
România, Polonia și Ungaria, în dispută cu Pfizer pentru miliarde de euro din contractele de vaccinuri anti-COVID
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
De ce social media te face să crezi că ceilalți au vieți mai reușite?

