Înalta Curte se pregătește să acționeze în instanță Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție a depus o plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, acuzând refuzul de a asigura fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, relatează G4Media.

Plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor

Alin Ene, membru CSM ales din partea judecătorilor, a anunțat vineri, 27 martie, că „PLÂNGERE PREALABILĂ formulată de ÎCCJ. Azi, 27 martie, Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat și înaintat către Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice PLÂNGERE PREALABILĂ împotriva refuzului de a asigura și pune la dispoziție fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii”.

Contextul bugetar și amânarea plăților

Premierul Ilie Bolojan anunțase pe 19 martie că, în urma unui acord în coaliție, pachetul social a fost inclus în buget, iar achitarea drepturilor salariale ale magistraților, obținute în instanță, urma să fie amânată.

Proiectul de buget trimis inițial de Ministerul Finanțelor prevedea o majorare de aproximativ 4,5 miliarde de lei pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, bani destinați salariilor retroactive ale magistraților. Totuși, o parte dintre aceste plăți au fost amânate pentru a finanța ajutoarele pentru pensionari promovate de PSD.

