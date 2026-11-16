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Judecătorul CCR Cristian Deliorga, acuzat că ar promova o modificare legislativă în favoarea celor acuzați de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Frații Tate ar fi printre beneficiari

Ruxandra Radulescu
Judecătorul CCR Cristian Deliorga, acuzat că ar promova o modificare legislativă în favoarea celor acuzați de infracțiuni sexuale asupra minorilor. Frații Tate ar fi printre beneficiari
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Deputatul USR Alexandru Dimitriu îl critică într-o postare pe Facebook, luni 16 noiembrie, pe magistratul Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale a României, care ar susține modificarea legii ce vizează pedepsele pentru agresorii de minori. Controversa are în centru admiterea unei excepții la Articolul 220 din vechiul Cod Penal, ce ar urma să fie votată la data de 25 de noiembrie.

Dimitriu afirmă că, modificarea Articolului 220, ar putea duce la pedepse mai blânde pentru agresori și a dat ca exemplu, în acest sens, cazuri grave, cum ar fi cel al fraților Tate, sau al lui Dan Diaconescu.

„Deliorga de la CCR moare de dragul fraților Tate și al lui Dan Diaconescu.
Judecătorul pus de PSD, același care a zburat cu avionul privat la Mykonos alături de Ponta, Manole și un om de afaceri condamnat, vrea pedepse mai mici pentru adulții care se culcă cu copii. Pe 25 noiembrie, CCR-ul pesedist îi votează raportul, iar dacă trece, Diaconescu, frații Tate și toți cei acuzați de fapte asemănătoare pot cere să fie judecați după o lege care le taie pedeapsa maximă la jumătate”, a precizat Dimitriu.

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„Rar am văzut ceva mai strâmb”

Deputatul critică argumentele pe care judecătorul Deliorga le-ar fi adus în favoarea admiterii excepției la Articolul 220. Potrivit lui Alexandru Dimitriu, noua lege ar urma să nu mai țină cont de vârsta agresorului, în cazul unei infracțiuni ce implică un minor.

„Am citit argumentul domnului judecător și rar am văzut ceva mai strâmb. Legea îl pedepsea mai aspru pe adultul care se culcă cu un copil de 14 ani decât pe un puști de 17 care face același lucru, pentru că un bărbat în toată firea știe foarte bine ce face și pe cine are în fața lui. Deliorga zice că agravanta asta e în plus, de vreme ce minorii oricum nu fac închisoare. Adică vârsta celui care abuzează un copil ar fi un amănunt de care Curtea se poate debarasa cu o semnătură.

Pentru faptele de dinainte de înăsprirea legii din 2023, un adult ar risca cel mult cinci ani în loc de zece. Iar dacă judecătorul coboară sub trei, pedeapsa se dă cu suspendare și omul doarme acasă, în patul lui”, a explicat Dimitriu.

„Pentru oameni ca ei, votul de pe 25 noiembrie poate face diferența dintre celulă și sufragerie”

Acesta a amintit dosarul fostului prezentator TV, Dan Diaconescu, acuzat de prostituție infantilă în formă continuată, și condamnat, în primă instanță, la opt ani și patru luni cu executare. Dimitriu a menționat și de dosarul fraților Tate, în care Andrew Tate este acuzat de relații sexuale cu o minoră în vârstă de 15 de ani.

„Dan Diaconescu a luat în primă instanță opt ani și patru luni pentru act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile, apoi a cerut strămutarea, iar procesul a luat-o de la capăt la Tulcea. Pe frații Tate i-a trimis în judecată DIICOT, iar unul dintre ei e acuzat că, la 39 de ani, s-a culcat în mod repetat cu o fată de 15. Pentru oameni ca ei, votul de pe 25 noiembrie poate face diferența dintre celulă și sufragerie.

Excepția a zăcut cinci ani prin sertarele Curții și a fost scoasă la vot taman când pe rol sunt dosarele astea. La CCR mai sunt opt judecători care pot spune nu.
Pe 25 noiembrie aflăm câți judecători de la CCR țin cu copiii și câți țin cu Deliorga”, a mai menționat Dimitriu.

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