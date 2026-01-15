Prima pagină » Justiție » Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

15 ian. 2026, 13:37, Justiție
Judecătorul CSM Alin Ene, după ce a participat la Comitetul lui Bolojan: Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoției publice

Judecătorul Alin Ene demolează Comitetul lui Bolojan pentru justiție după ce a participat la cea de-a doua ședință a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.  Acesta acuză lipsa de claritate și transparență în funcționarea a unui organism, pe care îl descrie drept „o farsă instituțională”.

‘Nimeni nu știe exact ce este. Reformele nu se fac pe genunchi’

În opinia judecătorului, Comitetul premierului Bolojan poate crea doar aparența dialogului și a consultării autentice cu sistemul judiciar.

„CSM nu va gira soluţii construite în afara sistemului şi apoi livrate ca reformă. Am mers la Guvern ca să înţelegem ce este şi ce vrea acest aşa-numit «Comitet de analiză a legislaţiei în domeniul justiţiei». Am plecat cu o concluzie clară: nimeni nu ştie exact ce este, ce face şi cum funcţionează, dar toată lumea vorbeşte în numele justiţiei”, a scris, joi, pe Facebook, Alin Ene.

Rugăciune pentru Ilie Bolojan

Potrivit lui Alin Ene, denumirea Comitetului sugerează că ar trebui să se ocupe de legislaţie. În realitate s-au discutat probleme administrative, semnalate în mod constant de CSM şi chiar aflate în atribuţiile legale ale acestuia, COMS şi Ministerului Justiţiei.

„Cu alte cuvinte, un comitet fără competenţe clare discută lucruri care nu îi aparţin, ignorând instituţiile care chiar au atribuţii”, afirmă magistratul, referindu-se, ca şi CSM, la ”texte de lege comunicate anterior întâlnirii care sunt netransparente – nu se ştie cine le-a scris, cine le-a propus şi de ce ar trebui să le luăm în serios”, mai scrie magistratul.

Societatea civilă nu are competența reglării sistemului de justiție

În mesajul său, judecătorul semnalează că expertiza trebuie lăsată în seama breslei magistraților, nu a societății civile.

„Acesta este rezultatul când reforma unui sistem este lăsată în seama celor din afara lui. Activismul civic şi societatea civilă au un rol esenţial într-o democraţie, inclusiv în a semnala probleme din Justiţie. E firesc ca ele să fie consultate pentru a cunoaşte care este aşteptarea societăţii de la Justiţie. Dar mijloacele prin care acele aşteptări pot fi atinse trebuie lasate pe seama expertizei şi a experienţei celor care aplică legea zi de zi şi cunosc sistemul din interior.

Pentru a face o paralelă, dacă decidem reformarea sistemului medical, eu, în calitate de cetăţean, pot doar sa îmi exprim dorinţa diminuării incidenţei infecţiilor nosocomiale, însă nu voi merge să îi spun managerului de spital unde, cum şi cu ce să dezinfecteze”, a mai transmis Alin Ene.

O farsă instituțională

Potrivit acestuia, Comitetul este ”un decor administrativ folosit pentru a crea impresia de consultare”.

”Participarea în continuare la un asemenea exerciţiu riscă să valideze exact această farsă instituţională. Să dea aparenţa că există acord şi dialog, acolo unde există doar confuzie organizată. CSM – Secţia pentru judecători nu refuză reformele şi nu refuză dialogul.

Refuzăm însă improvizaţia, opacitatea şi substituirea instituţiilor legitime cu structuri inventate, fără bază legală. Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoţiei publice şi nu se fac ca reacţie la un produs mediatic”, conchide reprezentantul judecătorilor. Ene mai observză că adevărata reformă a justiției nu poate fi realizată de entități din afara sistemului, fără expertiza celor care aplică legea zilnic.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!

Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
12:29
Curtea de Apel București dă undă verde Comitetului pentru Justiție al lui Bolojan
FLASH NEWS ÎCCJ trimite joi la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR se pronunță vineri pe lege
11:22
ÎCCJ trimite joi la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR se pronunță vineri pe lege
NEWS ALERT Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară
11:14
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară
NEWS ALERT Judecătorii CSM pun sub semnul întrebării Comitetul pentru Legile Justiției al premierului Bolojan
10:51
Judecătorii CSM pun sub semnul întrebării Comitetul pentru Legile Justiției al premierului Bolojan
JUSTIȚIE Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
20:11
Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
FLASH NEWS Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
14:52
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce uneori nu avem deloc motivație
CONTROVERSĂ Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
14:33
Călin Georgescu: „Mulți români nu se gândesc astăzi la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta”
EXTERNE Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
14:28
Pol cu ​​propria sferă de influență sau un martor în sfera altcuiva? Politico: „Occidentul unit este mort”
POLITICĂ De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
14:28
De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori
NEWS ALERT Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
14:26
Victor Ponta cere schimbarea ambasadorului român în SUA: „Ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă”
FLASH NEWS Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
14:15
Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească
ADMINISTRAȚIE „Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
14:00
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”

Cele mai noi

Trimite acest link pe