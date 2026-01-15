Judecătorul Alin Ene demolează Comitetul lui Bolojan pentru justiție după ce a participat la cea de-a doua ședință a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Acesta acuză lipsa de claritate și transparență în funcționarea a unui organism, pe care îl descrie drept „o farsă instituțională”.

‘Nimeni nu știe exact ce este. Reformele nu se fac pe genunchi’

În opinia judecătorului, Comitetul premierului Bolojan poate crea doar aparența dialogului și a consultării autentice cu sistemul judiciar.

„CSM nu va gira soluţii construite în afara sistemului şi apoi livrate ca reformă. Am mers la Guvern ca să înţelegem ce este şi ce vrea acest aşa-numit «Comitet de analiză a legislaţiei în domeniul justiţiei». Am plecat cu o concluzie clară: nimeni nu ştie exact ce este, ce face şi cum funcţionează, dar toată lumea vorbeşte în numele justiţiei”, a scris, joi, pe Facebook, Alin Ene.

Potrivit lui Alin Ene, denumirea Comitetului sugerează că ar trebui să se ocupe de legislaţie. În realitate s-au discutat probleme administrative, semnalate în mod constant de CSM şi chiar aflate în atribuţiile legale ale acestuia, COMS şi Ministerului Justiţiei.

„Cu alte cuvinte, un comitet fără competenţe clare discută lucruri care nu îi aparţin, ignorând instituţiile care chiar au atribuţii”, afirmă magistratul, referindu-se, ca şi CSM, la ”texte de lege comunicate anterior întâlnirii care sunt netransparente – nu se ştie cine le-a scris, cine le-a propus şi de ce ar trebui să le luăm în serios”, mai scrie magistratul.

Societatea civilă nu are competența reglării sistemului de justiție

În mesajul său, judecătorul semnalează că expertiza trebuie lăsată în seama breslei magistraților, nu a societății civile.

„Acesta este rezultatul când reforma unui sistem este lăsată în seama celor din afara lui. Activismul civic şi societatea civilă au un rol esenţial într-o democraţie, inclusiv în a semnala probleme din Justiţie. E firesc ca ele să fie consultate pentru a cunoaşte care este aşteptarea societăţii de la Justiţie. Dar mijloacele prin care acele aşteptări pot fi atinse trebuie lasate pe seama expertizei şi a experienţei celor care aplică legea zi de zi şi cunosc sistemul din interior. Pentru a face o paralelă, dacă decidem reformarea sistemului medical, eu, în calitate de cetăţean, pot doar sa îmi exprim dorinţa diminuării incidenţei infecţiilor nosocomiale, însă nu voi merge să îi spun managerului de spital unde, cum şi cu ce să dezinfecteze”, a mai transmis Alin Ene.

„O farsă instituțională”

Potrivit acestuia, Comitetul este ”un decor administrativ folosit pentru a crea impresia de consultare”.

”Participarea în continuare la un asemenea exerciţiu riscă să valideze exact această farsă instituţională. Să dea aparenţa că există acord şi dialog, acolo unde există doar confuzie organizată. CSM – Secţia pentru judecători nu refuză reformele şi nu refuză dialogul.

Refuzăm însă improvizaţia, opacitatea şi substituirea instituţiilor legitime cu structuri inventate, fără bază legală. Reformele nu se fac pe genunchi, nu se fac sub presiunea emoţiei publice şi nu se fac ca reacţie la un produs mediatic”, conchide reprezentantul judecătorilor. Ene mai observză că adevărata reformă a justiției nu poate fi realizată de entități din afara sistemului, fără expertiza celor care aplică legea zilnic.

