Ion Cristoiu: Diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu s-a pleoștit

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „diversiunea second hand Plagiatul lui Radu Marinescu” despre care spune că „s-a pleoștit”.

„Începută în forță, diversiunea plagiatului lui Radu Marinescu s-a pleoștit. M-am uitat astăzi prin presa tefelistă, prima dată la HotNews, care este gazeta de perete a USR și a tefelismului și n-am văzut niciun rând. Nu am văzut un comentariu al lui Cătălin Tolontan, pentru că el este Ana Ipătescu a presei tefeliste, cum se întâmplă, cum se dă semnalul, pam, sare în sus primul Cătălin Tolontan. Păcăt, când lucra la Libertatea mi s-a părut chiar un jurnalist serios, așezat. S-a dus la HotNews, cred că l-a influențat atmosfera.

Să vedem debutul în forță. Pe 12 ianuarie 2026, la ora 5 dimineața, neprihănita Emilia Șercan, acest lector doctor la Facultatea de Științele Comunicării și Jurnalismului, dar absolventă a Facultății de Jurnalistică prin corespondență, din Sibiu. Încă o dată, Jurnalistica din Sibiu postdecembristă (…) și prin corespondență cu o lucrare de licență pe care ea o tot pitește după propriile fuste și refuză să ne-o prezinte și nouă public. La ora 05:10 a intrat în dispozitivul HotNews. S-a postat un prim articol. La ora asta, toată presa română doarme. Nici nu a sunat deșteptătorul. La 05:26, un nou articol. N-au mai trecut 10 minute, un nou articol. Băi, toată dimineața aia, cei de la HotNews forfoteau. Sunase trompeta. După asta, au urmat butoanele (…) La Cristian Tudor Popescu a fost mai la prânz, pentru că e înainte de a-și lua pastilele, pentru că el trebuie să se enerveze”, a spus Ion Cristoiu.

„Le-a stins lumina Bolojan”

„Mă așteptam, ca și în cazul Recorder, să fie preluat de TVR, să vină Adriana Săftoiu… (…) Și, după asta, petiție Declic, reacție. (…) După asta, a urmat întotdeauna, când e vorba de Emilia Șercan, cazul hărțuirii, este atacată, a sărit Fritz. Și nu mai e nimic, că le-a stins lumina Bolojan, care s-a dus la TVR și înfruntând-o pe altă tefelistă, Ramona Avramescu, care voia neapărat să smulgă de la el declarația că îl dă afară pe Radu Marinescu, a spus că numai o instituție se poate pronunța asupra unui plagiat.

Tocmai acum când au început procedurile de numire ale șefilor la Parchete, a apărut asta. Felul în care a făcut față Bolojan, care are un farmec când dă el peste botișor coțofenelor, arată că nu are de gând să marșeze. Și s-a stins. De ce? Că a fost diversiune second hand. Aceeași Emilia Șercan, HotNews, nu mai merg diversiunile second hand”, a conchis publicistul.

