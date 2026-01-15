Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!

Unu’ de față, unu’ pe dos. Cam așa cum se tricotau fularele din mohair cu andrelele în fața sobei fără lemne, așa și lungile discuții la Guvern în comitetul de lucru privind reformarea Legilor Justiției! De ce credeți că s-au întâlnit ei, domnii care fac parte din acest comitet? În primul rând, ca să se contreze pe… procedură, competențele membrilor comitetului etc.

Adicătelea, nu se bătuse în cuie de la bun început nici procedura de lucru, nici competențele fiecărui membru, dar mulți dintre cei chemați să vină cu idei novatoare, demne de o justiție cu capete luminate nu prea înțelegeau cum se va desfășura totul, de la început până la un obștesc sfârșit.

În primul rând, ca să fie clar, ceea ce ar vrea USR-iștii, adică modificări în timpul jocului la regulile existente privind numirea șefilor parchetelor, nu se poate. Ghinion. Că nu schimbi regula jocului în timp ce procedura a fost deja declanșată de ministrul în funcție, Radu Marinescu, în data de 8 ianuarie.

După Bobotează s-a spart gheața și “patinoarul” s-a închis, cel puțin pentru anul acesta, în ce privește alegerea Procurorului general, al șefilor DIICOT și DNA. În al doilea rând, ca să faci o reformă – din nou Reformă!- trebuie să existe și transparență, apoi dezbateri care să urmărească strict folosul cetățeanului, nu meschinării sau kitsch de ordin politic. Și în niciun caz slăbirea independenței magistraților, ci întărirea ei.

În timp ce instanțele se sufocă sub maldărul de dosare pe cap de judecător cu un deficit de 15% la această oră, cerându-se insistent Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, iar USR-iștii din Camera Deputaților se zbat să elimine un articol din Legea 303/2022 prin care judecătorii pensionați de la ICCJ să nu mai intre fără concurs în avocatură sau notariate, la Guvern a avut loc a doua întâlnire, cică, de lucru pentru modificări ale Legilor Justiției.

De ce s-a făcut acest comitet? Cică scopul este de a analiza modul de aplicare a legilor justiției adoptate în 2022, care au avut toate avizele și girul Comisiei Europene și mai rămânea al Papei de la Roma, dar nu a fost nevoie! Mai departe, să identifice disfuncționalități, incoerențe și problemele sistemice, și, pe final, să formuleze propuneri de modificare legislativă către Guvern.

Acest comitet s-a creat în urma Deciziei 574 din 19 decembrie 2025, iar componența e știută. Reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului, din care unul e președinte de comitet și reprezentanți ai Ministerului Justiției. Restul sunt invitați. Adică alte instituții publice, asociații și ONG-uri. Precum Funky Citizens sau Declic. Că altfel nu se putea. Ar fi fost ca supa fără găluște. Fără sare, fără gust.

De la CSM au venit judecătorul Claudiu Drăgușin (contestatar înverșunat al noii legi privind pensiile magistraților, care l-a făcut “măcelar” pe Ilie Bolojan) , judecătorul Alin Ene, alt „cruciat” împotriva acestei legi care așteaptă verdictul la CCR, procurorul Bogdan Staicu (vicepreședinte CSM) și Ioan Sas, fost PSD-ist și actual reprezentant al societății civile în Consiliul Magistraturii.

Au mai participat la ședința de lucru invitați din partea Administrației Prezidențiale, AMR, APR etc, plus președintele UNBR, prof. univ. dr. Traian Briciu. Desigur, și ministrul Justiției atacat cu doctoratul din 2009 fix acum, la trei zile după declanșarea procedurilor de numire a șefilor Parchetelor!

În atmosfera asta, de creiere încinse, mai întâi s-a pus problema procedurii, pentru că și întrunirile astea trebuie să aibă așa ceva, iar șefa AMR a insistat pe asta – Cum facem? Ce urmează? Care sunt etapele? Bâjbîială. Fiecare cu viziunea lui. De parcă nu asta trebuia lămurit de la bun început! Nu mai punem la socoteală faptul că în decizia din Monitorul Oficial, prin care s-a creat comitetul, nu apare lista cu nume și prenume a membrilor, durata exactă a mandatului lor și obligația publicării proceselor verbale!

În ședinta de lucru numărul 2 a acestui comitet au mai fost dezbătute și unele aspecte de fond, mai ales despre harta judiciară și Ecris V (interesul aici fiind al CSM, care a solicitat o informare privind stadiul de digitalizare).

Păi, dacă îi interesa așa de mult, de ce nu au cerut informarea asta până acum direct de la MJ? Mai ales că ministrul e membru de drept în CSM? Dacă se interesau, ar fi știut că licitația a fost câștigată de CONNECTIONS CONSULT (LIDER), ALTIMATE ȘI SIMAVI, iar pentru infrastructura-suport există un acord-cadru cu Vodafone.

Mai mult, la ora asta se lucrează la configurarea cloud-ului pentru găzduirea ECRIS V și urmează instalarea aplicației plus operaționalizarea acesteia. Asta așa, ca informare-rezumat pentru CSM-iștii din comitet, e vorba de această etapizare!

Cât despre harta judiciară, au fost voci care au susținut, pe fondul eficientizării și combaterii risipei de bani, că este necesară reducerea numărului de instanțe și parchete. Cu alte cuvinte, reorganizare.

Una peste alta, la comitetul născut cu scor Apgar 7 din cauza unor deficiențe, s-a lansat propunerea ca și alte profesii să fie reprezentate la ședințele de lucru, cum ar fi reprezentanți ai grefierilor, notarilor și executorilor.

Eu cred că ar fi bine să îi invite și pe cei de la Înalta Curte de Casație, Parchetul Înaltei Curți, dar și pe medicii legiști, că și ei au un rol esențial în asigurarea justiției. Poate au și legiștii ceva interesant de susținut, pentru că există probleme destule și în această interconectare dintre “viața și moartea” multor dosare!

Una peste alta, îi dau dreptate șefei Inspecției Judiciare, care a declarat că “există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”.

Evident, era vorba mai mult despre magistrații care s-au făcut “eroi Recorder” și care, mai toți, aveau bube-n cap. Deh, inadaptarea la profesie sau rebelismul face rău sistemului în integralitatea sa! De la ei se trage și înființarea acestui comitet! Nouă ne trebuie răbdare și tutun, și-om vedea, în viitor, către ce va duce și lucrătura asta pe legile actuale ale Justiției!

Personal, cred că până vom lua la cunoștință și noi de concluziile emanate de acest comitet, ne prinde Paștele… Cailor! Că tot e 2026 anul Calului de Foc! Până acum, în comitetul de la Guvern a fost doar ceva tropăială. De încălzire!

AUTORUL RECOMANDĂ: