Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”

Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, dezvăluie că judecătorii din documentarul Recorder, care au criticat sistemul de justiție, avuseseră, la rândul lor, probleme cu Inspecția Judiciară. Petcu a subliniat că scenariile vehiculate de diverși magistrați, jurnaliști și chiar politicieni, implicați în scandalul din justiție, sunt generate de percepții subiective și lipsite de temei legal.

Scandalul generat de documentarul Recorder, în care apar magistrații Raluca Moroșanu, Daniela Panioglu și Laurențiu Beșu, au angrenat întreaga societate, dar și actori politici, până la președintele țării, Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor șefei Inspecției Judiciare Roxana Petcu, judecătorii „eroi” au toate motivele să fie subiectivi în atacurile la adresa sistemului, deoarece ei înșiși au fost vizați de instituția în cauză.

„Materialul Recorder nu face decât să adune laolaltă câteva persoane care au avut diverse interacțiuni anterioare cu IJ. O mare parte dintre criticile formulate au la bază percepții subiective ale unor persoane care, într-un moment sau altul, au avut tangență cu zona administrativă a justiției”, precizează Roxana Petcu pentru juridice. ro.

„Inspecția Judiciară nu își va limita activitatea legală în urma atacurilor neexplicate”

Președinta Inspecției Judiciare atrage atenția că responsabilitatea unui magistrat presupune o argumentare riguroasă a declarațiilor pe care le face.

Este important de menționat că niciunul dintre judecătorii care au atacat sistemul de justiției în documentarul Recorder nu au adus dovezi în acest sens. Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe magistrații nemulțumiți la Cotroceni și chiar a formulat, la rândul său, critici nefondate la adresa Inspecției Judiciare.

„Revenind la percepții: susțin în continuare că magistrații ar trebui să aibă simț de răspundere, că ar trebui să înțeleagă că faptele au consecințe, că Inspecția Judiciară este o instituție puternică, abilitată să verifice încălcările legii, care nu își va limita activitatea legală și absolut necesară în urma atacurilor neexplicate nici azi prin vreun argument din partea unor magistrați, jurnaliști, ori politicieni de vârf, afirmă Roxana Petcu.

„Ar trebui să venim cu argumente solide, iar nu cu sentimente și emoții”

Șefa instituției subliniază că atacurile din documentarul Recorder au avut la baza emoții și frustrări individuale.

„Când discutăm despre activitatea unei instituții atât de importante cum este Inspecția Judiciară, ar trebui să venim cu argumente solide, iar nu cu sentimente și emoții Evaluarea activității unei instituții precum Inspecția Judiciară trebuie să se bazeze pe argumente juridice, date obiective și cadrul legal, nu exclusiv pe sentimente, frustrări sau experiențe individuale, oricât de intens ar fi acestea trăite”, a mai adăugat aceasta.

Șefa inspecției judiciare subliniază pericolul pe care îl reprezintă astfel de situații pentru independența justiției. Unul dintre acestea îl contituie faptul că opinia publică este influențată de scenariile cu încărcătură emoțională, în loc să judece în baza unor considerente raționale.

„Toți cei care cred într-un stat de drept și într-o justiție independentă ar trebui să lupte pentru întărirea Inspecției Judiciare. Altminteri, critica neconstructivă, fără argumente și fără discernământ poate conduce la ideea – absolut falsă – că magistrații nu răspund și, mai departe, la soluții pe care personal le consider monstruoase, de a ceda atribuțiile de verificare și control unor entități/grupări/structuri cu alcătuiri și agende oculte”, menționează Roxana Petcu.

FOTO Mediafax/captura Recorder