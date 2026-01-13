Prima pagină » Justiție » Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”

Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”

13 ian. 2026, 19:16, Justiție
Șefa Inspecției Judiciare vorbește despre filmul Recorder: „Nu face altceva decât să adune laolaltă persoane care au avut interacțiuni cu noi. Sunt percepții subiective”

Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, dezvăluie că judecătorii din documentarul Recorder, care au criticat  sistemul de justiție, avuseseră, la rândul lor, probleme cu Inspecția Judiciară. Petcu a subliniat că scenariile vehiculate de diverși magistrați, jurnaliști și chiar politicieni, implicați în scandalul din justiție, sunt generate de percepții subiective și lipsite de temei legal.

Scandalul generat de documentarul Recorder, în care apar magistrații Raluca Moroșanu, Daniela Panioglu și Laurențiu Beșu, au angrenat întreaga societate, dar și actori politici, până la președintele țării, Nicușor Dan.

Potrivit declarațiilor șefei Inspecției Judiciare Roxana Petcu, judecătorii „eroi” au toate motivele să fie subiectivi în atacurile la adresa sistemului, deoarece ei înșiși au fost vizați de instituția în cauză.

„Materialul Recorder nu face decât să adune laolaltă câteva persoane care au avut diverse interacțiuni anterioare cu IJ. O mare parte dintre criticile formulate au la bază percepții subiective ale unor persoane care, într-un moment sau altul, au avut tangență cu zona administrativă a justiției”, precizează Roxana Petcu pentru juridice. ro.

„Inspecția Judiciară nu își va limita activitatea legală în urma atacurilor neexplicate”

Președinta Inspecției Judiciare atrage atenția că responsabilitatea unui magistrat presupune o argumentare riguroasă a declarațiilor pe care le face.

Este important de menționat că niciunul dintre judecătorii care au atacat sistemul de justiției în documentarul Recorder nu au adus dovezi în acest sens. Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan i-a convocat pe magistrații nemulțumiți la Cotroceni și chiar a formulat, la rândul său, critici nefondate la adresa Inspecției Judiciare.

„Revenind la percepții: susțin în continuare că magistrații ar trebui să aibă simț de răspundere, că ar trebui să înțeleagă că faptele au consecințe, că Inspecția Judiciară este o instituție puternică, abilitată să verifice încălcările legii, care nu își va limita activitatea legală și absolut necesară în urma atacurilor neexplicate nici azi prin vreun argument din partea unor magistrați, jurnaliști, ori politicieni de vârf, afirmă Roxana Petcu.

„Ar trebui să venim cu argumente solide, iar nu cu sentimente și emoții”

Șefa instituției subliniază că atacurile din documentarul Recorder au avut la baza emoții și frustrări individuale.

„Când discutăm despre activitatea unei instituții atât de importante cum este Inspecția Judiciară, ar trebui să venim cu argumente solide, iar nu cu sentimente și emoții

Evaluarea activității unei instituții precum Inspecția Judiciară trebuie să se bazeze pe argumente juridice, date obiective și cadrul legal, nu exclusiv pe sentimente, frustrări sau experiențe individuale, oricât de intens ar fi acestea trăite”, a mai adăugat aceasta.

Șefa inspecției judiciare subliniază pericolul pe care îl reprezintă astfel de situații pentru independența justiției. Unul dintre acestea îl contituie faptul că opinia publică este influențată de scenariile cu încărcătură emoțională, în loc să judece în baza unor considerente raționale.

„Toți cei care cred într-un stat de drept și într-o justiție independentă ar trebui să lupte pentru întărirea Inspecției Judiciare.

Altminteri, critica neconstructivă, fără argumente și fără discernământ poate conduce la ideea – absolut falsă – că magistrații nu răspund și, mai departe, la soluții pe care personal le consider monstruoase, de a ceda atribuțiile de verificare și control unor entități/grupări/structuri cu alcătuiri și agende oculte”, menționează Roxana Petcu.

FOTO Mediafax/captura Recorder

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
18:26
Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate
FLASH NEWS CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
17:41
CSM cere Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. „Există riscul diminuării numărului de judecători prin plecări voluntare”
NEWS ALERT Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească
16:16
Daniela Panioglu, fostă judecătoare CAB și „eroină” Recorder, a fost dată în judecată după ce nu a mai achitat întreținerea timp de trei ani. Ce sumă trebuie să plătească
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
FLASH NEWS DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
16:58, 12 Jan 2026
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
20:11, 11 Jan 2026
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dinozaurii „pierduți” ai Europei
REACȚIE Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
20:08
Oana Ţoiu condamnă reprimarea violentă a manifestațiilor din Iran și dă asigurări că există planuri de urgență pentru evacuarea cetățenilor români
ULTIMA ORĂ Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
20:08
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
20:00
Patrick André de Hillerin: Avem un președinte țară
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
19:53
Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
SPORT „Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou
19:22
„Stejarii” se mută la Iași pentru meciul cu Belgia! Când se joacă partida de rugby din Copou
IMOBILIARE Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
19:20
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp

Cele mai noi

Trimite acest link pe