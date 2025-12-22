Prima pagină » Actualitate » Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”

Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”

22 dec. 2025, 13:27, Actualitate

Colindătorii #rezist s-au prezentat luni, 22 decembrie 2025, la Cotroceni, cu un cântec special pentru Nicușor Dan, iar Angi Șerban conduce „corul”. În cursul acestei zile, președintele României se află în audieri alături de reprezentanţii magistraţilor care vor să îi expună problemele din sistem. GÂNDUL vă ține la curent cu toate informațiile, iar acestea pot fi accesate LIVE aici.

Ziua de luni, 22 decembrie 2025, a venit cu un nou protest, însă de data aceasta cu iz de sărbătoare. În față la Cotroceni, mai multe persoane s-au strâns pentru a-i dedica lui Nicușor Dan colinde speciale.

„Protestăm la Cotroceni, de data aceasta pe ritm de colinde. Președintele urmează să discute cu magistrații care au curajul să vorbească deschis despre acapararea sistemului, iar noi le suntem alături. Susține-i și alătură-te și tu celor peste 200.000 de cetățeni care au semnat petiția pentru modificarea Legilor Justiției: https://go.declic.ro/cotroceni-colind”, se arată în postarea celor de la „Declic” pe pagina de Facebook.

Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan

Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan

Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan

Printre versurile rostite se numără:

„Să le deschidem lor dosare
Mafia e tot mai mare
Dosarul la Guvern
N-ai de unde să îl iei.

Justiția e coruptă
Curajoșii luptă
Doar la CSM
Nicușor nu e.

Țara stă și tot și așteaptă
O veni tot mai dreaptă
O Justiție dependentă
Dar și competentă.

Deficitul fuge
Legea nu-l ajunge
Corupția tot crește
Nimeni n-o oprește”, cântă „corul”.

Apoi, persoanele strânse la Cotroceni au continuat cu un alt colind dedicat lui Nicușor Dan, președintele României – „Deschide focul”. „Deschide ochii, Nicușoare / Deschide ochii, Nicușoare”, cântă „corul” în față la Cotroceni. Apoi, „corul” a adaptat tradiționalul cântec „Dom, Dom să-nălțăm”.

„Oare Nicușor e acasă
Dom, Dom protestăm
Oare Nicușor e acasă
Dom, Dom protestăm”, cântă tinerii în cor.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
14:26
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească
INFRASTRUCTURĂ Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
13:54
Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
ULTIMA ORĂ Haos în fața Ministerului de Finanțe. Protestatarii ELCEN au vrut să dea năvală în clădire și au forțat intrarea
13:33
Haos în fața Ministerului de Finanțe. Protestatarii ELCEN au vrut să dea năvală în clădire și au forțat intrarea
TRAGEDIE Tragedie înainte de Crăciun. Un inginer român a murit după ce a căzut de la 12 metri pe un șantier în Franța
12:44
Tragedie înainte de Crăciun. Un inginer român a murit după ce a căzut de la 12 metri pe un șantier în Franța
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Erwin Schrödinger și „pisica” care a schimbat fizica: povestea unui laureat Nobel exilat de naziști
POLITICĂ Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
15:04
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”
HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
15:00
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
ULTIMA ORĂ Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
14:20
Suveraniștii se pregătesc să-l supende pe Nicușor Dan. Parlamentarii AUR se reunesc marți în ședință
VIDEO Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
14:17
Moment inedit cu Oana Țoiu la Chișinău. În timpul vizitei, s-a apucat să-i numere întâlnirile lui Nicușor Dan cu Maia Sandu: „5 vizite în 6 luni”
CONTROVERSĂ Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
14:14
Fake News despre Nicușor Dan în Politico. Celebra publicație toarnă gaz pe foc peste deja inexistenta relație dintre Nicușor Dan și Donald Trump
SPORT Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”
14:13
Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după FCSB – Rapid. „Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi”

Cele mai noi