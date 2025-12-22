Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan. Angi Șerban conduce „corul”: „Deschide ochii, Nicușoare”

Colindătorii #rezist s-au prezentat luni, 22 decembrie 2025, la Cotroceni, cu un cântec special pentru Nicușor Dan, iar Angi Șerban conduce „corul”. În cursul acestei zile, președintele României se află în audieri alături de reprezentanţii magistraţilor care vor să îi expună problemele din sistem. GÂNDUL vă ține la curent cu toate informațiile, iar acestea pot fi accesate LIVE aici.

Ziua de luni, 22 decembrie 2025, a venit cu un nou protest, însă de data aceasta cu iz de sărbătoare. În față la Cotroceni, mai multe persoane s-au strâns pentru a-i dedica lui Nicușor Dan colinde speciale.

„Protestăm la Cotroceni, de data aceasta pe ritm de colinde. Președintele urmează să discute cu magistrații care au curajul să vorbească deschis despre acapararea sistemului, iar noi le suntem alături. Susține-i și alătură-te și tu celor peste 200.000 de cetățeni care au semnat petiția pentru modificarea Legilor Justiției: https://go.declic.ro/cotroceni-colind”, se arată în postarea celor de la „Declic” pe pagina de Facebook.

Au venit colindătorii #rezist cu un cântec special pentru Nicușor Dan

Printre versurile rostite se numără:

„Să le deschidem lor dosare

Mafia e tot mai mare

Dosarul la Guvern

N-ai de unde să îl iei.

Justiția e coruptă

Curajoșii luptă

Doar la CSM

Nicușor nu e.

Țara stă și tot și așteaptă

O veni tot mai dreaptă

O Justiție dependentă

Dar și competentă.

Deficitul fuge

Legea nu-l ajunge

Corupția tot crește

Nimeni n-o oprește”, cântă „corul”.

Apoi, persoanele strânse la Cotroceni au continuat cu un alt colind dedicat lui Nicușor Dan, președintele României – „Deschide focul”. „Deschide ochii, Nicușoare / Deschide ochii, Nicușoare”, cântă „corul” în față la Cotroceni. Apoi, „corul” a adaptat tradiționalul cântec „Dom, Dom să-nălțăm”.

„Oare Nicușor e acasă

Dom, Dom protestăm

Oare Nicușor e acasă

Dom, Dom protestăm”, cântă tinerii în cor.

