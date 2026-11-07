Atacatorul din Cracovia a tras mai întâi într-un tramvai care circula în centrul orașului. Un glonte ar fi nimerit geamul din dreptul vatmanului

Noi informații privind atentatul din Cracovia de sâmbătă, 7 noiembrie, arată că prima țintă a atacatorului a fost, de fapt, un tramvai care circula pe linia 1 din orașul polonez, notează BBC. Atacatorul a tras în mijlocul de transport în comun și a spart geamul din dreptul cabinei vatmanului.

Compania MPK, operatorul de transport public din Cracovia, a transmis că, mai întâi, atacatorul a tras din mașina personală asupra tramvaiului care trecea prin Piața Sfinților, la mică distanță de Piața Centrală.

De asemenea, aceleați autorități mai susțin că geamul din dreptul cabinei vatmanului a fost spart de un glonte.

„Niciun pasager și nici vatmanul nu au fost răniți”, a precizat municipalitatea.

Numărul victimelor a ajuns la șase

Numărul persoanelor ucise în urma atacului armat a ajuns la șase, potrivit autorităților locale.

Cel puțin 15 persoane au fost rănite și „primesc îngrijiri medicale în spitale din Cracovia”, au declarat oficiali din regiunea Polonia Mică.

Ministrul polonez de interne a confirmat anterior că doi polițiști au fost răniți, unul dintre aceștia fiind supus unei intervenții chirurgicale.

Numărul persoanelor decedate a ajuns la șase

Șase oameni au fost uciși și alți 15 au fost răniți în urma unui atac armat comis sâmbătă în centrul orașul polonez Cracovia.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază în apropierea Pieței Centrale (Main Square) din Cracovia, , unde un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor.

Atacurile armate în spații publice sunt relativ rare în Polonia, unde deținerea armelor de foc este strict reglementată.

Atacatorul este cetățean polonez, a relatat site-ul polonez de știri Onet.