Cine este autorul atacului armat de la Cracovia

Echipa de presă a sediului Poliției Provinciale din Cracovia a declarat că autorul atacului armat de la Cracovia are 24 de ani.

Este cetățean polonez din provincia Świętokrzyskie. În cursul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, el a tras aleatoriu cu o armă de foc în mai multe persoane în Piața Centrală din Cracovia.

Prima țintă a atacatorului a fost un tramvai de pe linia 1 în Piața Sfinților. A fost spart numai geamul cabinei vatmanului. Pasagerii și vatmanul n-au fost răniți.

Atacul său armat a dus la 15 răniți și șase morți. Polițiștii care au intervenit l-au împușcat în timp ce l-au urmărit în districtul Kazimierz. Atacatul, fiind rănit, a fost transportat la spital sub supravegherea poliției.

Atacatorul în vârstă de 24 ani purtase uniformă militară și cască. Arma pe care a folosit-o în atacarea civililor este AR-15, o pușcă semi-automată.

Poliția încă n-a divulgat numele atacatorului. Poliția Municipală din Cracovia a comunicat că ar mai fi fost un al doilea atacator, dar Poliția Provincială din Cracovia a infirmat informația.

Șeful Ministerului Apărării Naționale a negat informațiile conform cărora făptașul este fost militar.

„Neg cu tărie informațiile apărute în spațiul public conform cărora atacatorul care a comis atacul de astăzi la Cracovia ar fi fost soldat al armatei poloneze. Bărbatul nu a fost și nu este soldat al armatei poloneze și nu a avut niciodată nicio legătură cu armata ”, a scris Władysław Kosiniak-Kamysz pe site-ul X.

Sediul Poliției a comunicat că făptașul avea permis de port-armă ; a fost arestat în urma unei intervenții a unor tineri ofițeri care și-au riscat viața și l-au împușcat; nu avea condamnări sau cazier judiciar.

Atacatorul este internat în spital după ce a fost rănit de către un polițist care l-a împușcat.

Atacatorul nu a avut asupra sa documente de identiate, dar poliția a reușit să-l identifice. Primarul Cracoviei a decretat patru zile de doliu.

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Sursa Foto: Profimedia