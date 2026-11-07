Kaja Kallas, mesaj de solidaritate după atacul armat din Cracovia. „În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat produs în Cracovia, soldat cu mai mulți morți și răniți. Oficialul european a anunțat că i-a transmis condoleanțe ministrului polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.

Într-o postare publicată pe platforma X, Kaja Kallas a descris incidentul drept o „tragedie” ale cărei consecințe se vor resimți mult dincolo de granițele Poloniei. Șefa diplomației UE a subliniat că gândurile ei se îndreaptă acum către victime, familiile acestora și echipele de intervenție.

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„Pierderea tragică de vieți omenești în urma atacului armat din Cracovia este o tragedie ale cărei efecte se vor resimți mult dincolo de granițele Poloniei. I-am transmis sincerele mele condoleanțe lui @sikorskiradek. Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora și echipele de intervenție”, a scris Kaja Kallas pe X.

Kaja Kallas a subliniat că Polonia poate conta pe solidaritatea partenerilor săi în aceste momente dificile și a evidențiat reziliența poporului polonez.

„Puterea Poloniei stă în reziliența poporului său. În aceste momente de durere, Polonia nu este singură”.

Suspectul atentatului din Cracovia a fost reținut

Un atac armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre turistice din Polonia, s-a soldat cu cel puțin cinci persoane decedate și alte zece rănite.

Poliția din regiunea Małopolska a anunțat că suspectul atacului armat din centrul orașului Cracovia a fost reținut, după ce a fost împușcat și transportat la spital, unde se află sub supravegherea autorităților.

Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită deocamdată. Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Hubert Ciepły, a precizat că doi polițiști se numără printre persoanele rănite. Echipajele de intervenție continuă operațiunile la locul atacului, unde au fost mobilizate forțe de poliție, ambulanțe și un elicopter medical. Mai multe detalii AICI.