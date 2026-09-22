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Un drum județean de pământ face legătura între Dolj și Mehedinți. Ce spun autoritățile locale despre această situație

Elena Ailuţoaei
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Câteva zeci de kilometri ocolesc oamenii care circulă între județele Dolj și Mehedinți, din cauză că de șase ani drumul județean nu a fost asfaltat. Pentru a evita craterele și gropile din carosabil, cei care tranzitează zona parcurg aproape 40 de kilometri în plus pentru a ajunge la destinație.  Oamenii s-au plâns primarului din localitate dar responsabilitatea aparține Consiliului Județean Mehedinți care spune că nu are bani pentru asfaltarea drumului.

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Un drum județean care face legatura între Dolj și Mehedinți arată mai rău ca un drum agricol. Autorităților din Dolj arată dezastrul de pe drumul județean, continuare a DJ 606E, asfaltat de CJ. Dolj.

Șoferii ocolesc câteva zeci de kilometri pentru a nu-și rupe mașinile în gropile de pământ de pe drumul județean care ar fi trebuit să fie practicabil. Oamenii și-ar dori să ajungă mai repede la Drobeta Turnu Severin dar craterele îi impiedică și atunci fac un ocol considerabil.

„Drum județean care are cratere. E o minune că ajunsei până în locul acesta. De aici sunt mai mari craterele, da cred că mă întorc înapoi că rupem mașina”, spune un șofer.

Pentru localnicii din Botoșești – Paia, drumul face legătura cu serviciul, cu școlile și cu magazinele unde își fac cumpărături. Cei care nu vor să își strice mașinile, trebuie să ocolească și 40 de kilometri ca să ajungă în Mehedinți.

„Am vorbit cu președintele Consiliului Județean, am vorbit cu directorul drumurilor județene. Și ni s-a promis că se continuă, da sunt 6 ani de când sunt eu primar, de când am discutat. Nu se poate lua o măsură să fie un drum bun pentru cetățenii comunei, ca să nu mai ocolim 40 de km ca să ajungem la Turnu Severin”, spune Alexandru Opran, primarul din Botoșești Paia.

Autoritățile din Mehedinți spun că nu au fonduri necesare pentru asfaltarea drumului. Până atunci, oamenii trăiesc un coșmar pe un drum județean de pământ din România lui 2026.

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