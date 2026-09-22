Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

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Călin Georgescu ar fi știut de existența dosarului DIICOT / „Călin nevinovat, dosar fabricat!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. „Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!”, „Căline, Căline, poporul e cu tine!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!”

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au cerut arestarea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pe motiv că ambii ar fi făcut demersuri pentru a se sustrage de la urmărirea penală. Sursele spun că unul dintre argumentele invocate este faptul că Georgescu avea cunoștință despre existența dosarului de la DIICOT.

Dosarul vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro / „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, a declarat Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.