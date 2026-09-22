Cu un sfert de oră înainte de miezul nopții, Aeroportul Internațional din Vilnius a încetat să mai primească avioane la sosire. Motivul nu a fost vremea, nici vreo defecțiune tehnică și vreo dronă rusească. Au fost baloane din Belarus.

Sistemul de apărare și monitorizare aeriană a detectat baloane care veneau dinspre Belarus. Polonia și Letonia au lansat operațiuni militare preventive, decolând avioane de vânătoare.

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Aeroportul din Vilnius, în alertă din cauza unui posibil atac hibrid dinspre Belarus

O alertă aeriană i-a determinat pe operatorii aeroportului din Vilnius să-și suspende sosirile din cauza unui posibil atac hibrid desfăşurat de către Belarus împotriva Lituaniei, aviaţiei civile şi societăţii” lituaniene.

„Zborurile în zona aeroportului au fost interzise printr-o o notificare către piloţi din cauza unor obiecte neidentificate zburătoare”, potrivit Flightradar24.

Zborurile către capitala lituaniană Vilnius au fost redirecţionate, potrivit site-ului specializat Flightradar24, fiind implementate restricţii începând de luni, de de la ora locală 23:45 (şi ora României) până marţi la ora locală 2.45 (şi ora României).

Polonia și-a trimis avioanele și și-a mobilizat sistemele defensive

Armata poloneză a desfăşurat avioane militare luni din cauza unor atacuri ruseşti în Ucraina. Sisteme de tip sol-aer şi radare au fost plasate „în stare de pregătire, acțiunile având un caracter preventiv şi vizând securizarea spaţiului aerian.

Operațiunile s-au încheiat luni, după ora locală 23:00 (marţi, 0:00, ora României), după ce „nu s-a observat nicio încălcare a spaţiului aerian al Republicii Polonia”.powered byask.divee.ai.

Din ianuarie, polițiștii polonezi au reținut 40 de contrabandiști care transportau țigări prin baloane meteorologice

Polonia a anunțat că polițiștii de frontieră polonezi au reținut pe 28 august 2026 9 persoane (3 cetățeni polonezi, 2 cetățeni lituanieni, 4 cetățeni din Belarus) sub suspiciunea de contrabandă cu țigări din Belarus în Polonia, transportate cu baloane meteorologice, potrivit LRT.

În timpul operațiunii, autoritățile au confiscat peste 3.900 de cartușe de țigări în valoare de 143.000 euro. De la începutul anului 2026, 40 de persoane suspectate de contrabandă cu țigări transportate din Belarus în Polonia prin baloane meteorologice au fost reținute de Poliția de Frontieră din Polonia.

Baloanele lansate de contrabandiștii de țigări din Belarus au cauzat haos în Lituania în decembrie 2025, potrivit BBC. Timp de 10 săptămâni, traficul ilegal cu țigări transportate prin baloane au forțat aeroportul principal din Lituania să suspende zborurile de 15 ori.

Sursa Foto: Forțele aeriene ale Poloniei