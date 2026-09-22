Descoperire teribilă în Vâlcea. Trupul neînsuflețit al unei tinere a fost găsit într-o valiză, în râul Olt

Poliția din Vâlcea este în alertă, după ce mai mulți localnici au găsit trupul neînsuflețit al unei tinere într-o valiză, aruncată în râul Olt. Anchetatorii încearcă acum să afle cine este victima și care a fost cauza decesului, transmite știripesurse.ro.

Valiza cu trupul tinerei a fost descoperit de mai mulți pescari, în zona barajului de la Ionești. Aceștia au deschis valiza și au văzut că în interior se afla cadarul unei femei.

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Polițiștii și criminaliștii au ajuns la fața locului și au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care a murit femeia.

Potrivit primelor informații din anchetă, pe trupul tinerei au fost observate mai multe vânătăi și echimoze.

Identitatea tinerei nu a fost încă stabilită. Criminaliștii încearcă să obțină date care să permită identificarea victimei și să stabilească de unde provine.

Procurorii urmează să refacă traseul victimei și să stabilească cine a ucis-o și cum a ajuns valiza în râul Olt.

Ancheta este în desfășurare, iar circumstanțele exacte ale morții urmează să fie stabilite de medicii legiști.