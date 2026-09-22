O compania aeriană germană low-cost le cere locuitorilor Europei să nominalizeze persoane care le fac viața mai ușoară. Ulterior, un avion va putea purta numele acestora.

Când ne gândim cum putem face mai frumoasă ziua unei persoane speciale din viața noastră, primele opțiuni sunt florile, cadourile sau un mic gest cu o semnificație puternică. Totuși, o companie aeriană duce totul la un alt nivel. Aceasta le-a cerut oamenilor să nominalizeze o persoană despre care cred că merită ca un avion să-i poarte numele, scrie Euronews.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Compania aeriană germană low-cost Eurowings, care face parte din grupul Lufthansa, le cere locuitorilor Europei să nominalizeze persoane „care fac cu adevărat diferența prin bunătatea, sprijinul și aprecierea pe care le arată celorlalți” pentru această onoare.

„Fiecare aeronavă Eurowings conectează oameni și îi apropie de cei care contează cel mai mult”, a declarat Max Kownatzki, CEO-ul Eurowings.

„Prin «Name a Plane», celebrăm oamenii care le fac viața mai ușoară celorlalți. Adesea, micile gesturi de zi cu zi sunt cele care fac cea mai mare diferență. Să le punem numele pe una dintre aeronavele noastre este modul nostru de a le oferi recunoașterea pe care o merită pentru această contribuție.”

Cum poți participa la concursul „Name a Plane”

Poți nominaliza o persoană pentru ca un avion să-i poarte numele de acum și până pe 11 octombrie, pe eurowings.com/nameaplane. Într-un text de între 250 și 400 de caractere, va trebui să explici cum sau de ce această persoană îți face viața mai ușoară.

Fiecare persoană poate înscrie o singură nominalizare, iar concursul este deschis celor cu vârsta de cel puțin 18 ani care locuiesc în Europa. Numele câștigătorilor vor fi dezvăluite în decembrie, iar patru aeronave Airbus A320 ale Eurowings vor purta prenumele persoanelor alese.