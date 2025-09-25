Prima pagină » Justiție » O inculpată în faimosul dosar Murfatlar, numită director de cabinet la noul șef al Vămilor. Fosta vameșă a scăpat de acuzații prin prescripție

25 sept. 2025, 11:19, Justiție
O vameșă, fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor. Aceasta a fost pe lista scurtă pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă nu a trecut de verificări.

Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a fost numită de noul șef al Vămilor din România în funcția de director de cabinet, potrivit de G4Media.

Fraudă de 132 milioane de euro în ”Dosarul Murfatlar”

Noul șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan, a fost numit în funcție recent de premierul Ilie Bolojan la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Alexandru Bogdan Bălan a semnat luni ordinul prin care a numit-o directorul său de cabinet pe Irina Tănase. Aceasta deținea funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București.

Irina Tănase a fost pe lista scurtă pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă nu a trecut de verificările făcute de Guvern. A făcut parte de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA, cunoscut drept ”Dosarul Murfatlar”. Procurorii suspectau o fraudă de 600 milioane de lei la bugetul de stat din comerţul cu alcool.

Directoarea a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu.

Fosta vameșă a scăpat prin prescriere

Între timp, a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor. De altfel, o bună parte a dosarului Murfatlar s-a prescris, deși ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la comiterea unui prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei (132 milioane de euro, la cursul de atunci) de către grupul de firme din jurul Murfatlar România SA.

În 2023, după o mega-anchetă de 9 ani, DNA a trimis în judecată doar 3 foști funcționari ANAF, 6 oameni de afaceri și 4 companii, printre care Murfatlar România SA. Aceștia au fost acuzați de un prejudiciu de aproape 238 milioane de lei (peste 47 milioane de euro, la cursul actual).

O parte a dosarului s-a prescris, iar o altă parte a fost clasată din lipsă de probe, arată rechizitoriul. Este motivul pentru care 85 de milioane din prejudiciul reținut inițial nu se mai regăsește în dosar. Pentru recuperarea acestor sume, Ministerul Finanțelor ar trebui să deschidă un proces civil în 30 de zile de la comunicarea soluției de către procuror, au declarat pentru sursa citată surse oficiale din cadrul DNA.

Recuperarea prejudiciului pe cale civilă ar fi și motivul pentru care DNA a menținut măsuri asigurătorii de aproape 370 de milioane de lei (peste 74 de milioane de euro), deși prejudiciul reținut în rechizitoriu este de doar 47 de milioane de euro.

Ce scriau procurorii DNA în referatul din 2016

Faptele săvârșite de funcționarul public Tănase Irina, directorul Direcției de autorizări și tarif vamal din cadrul A.N.V., care, în perioada 09.07.2012 – 13.08.2012, în mod repetat, nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu prin aceea că nu a emis decizia de suspendare a autorizației de antrepozit fiscal deținută de S.C. Euroavipo S.A. În condițiile în care cunoștea că această societate înregistra accize restante cu mai mult de 5 zile față de termenul legal de plată.

Astfel încât a permis societății menționate să funcționeze în continuare și să acumuleze accize restante, producând o pagubă de 19.108.843 lei bugetului general consolidat. Constituie infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal și art. 5 din Codul penal (5 acte materiale).

