O vameșă, fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor. Aceasta a fost pe lista scurtă pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă nu a trecut de verificări.

Irina Tănase, fostă șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor reținută de procurori și arestată la domiciliu în mega-dosarul de evaziune Murfatlar, a fost numită de noul șef al Vămilor din România în funcția de director de cabinet, potrivit de G4Media.

Fraudă de 132 milioane de euro în ”Dosarul Murfatlar”

Noul șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan, a fost numit în funcție recent de premierul Ilie Bolojan la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Alexandru Bogdan Bălan a semnat luni ordinul prin care a numit-o directorul său de cabinet pe Irina Tănase. Aceasta deținea funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București.

Irina Tănase a fost pe lista scurtă pentru postul de vicepreședinte la Vamă, însă nu a trecut de verificările făcute de Guvern. A făcut parte de lotul de inculpați în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DNA, cunoscut drept ”Dosarul Murfatlar”. Procurorii suspectau o fraudă de 600 milioane de lei la bugetul de stat din comerţul cu alcool.

Directoarea a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016 alături de alți funcționari ANAF și de oamenii de afaceri: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu și Sorin Vasile Săvoiu. Ea a fost pusă sub arest la domiciliu.

Fosta vameșă a scăpat prin prescriere

Între timp, a scăpat de dosar prin prescrierea faptelor. De altfel, o bună parte a dosarului Murfatlar s-a prescris, deși ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la comiterea unui prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei (132 milioane de euro, la cursul de atunci) de către grupul de firme din jurul Murfatlar România SA.