În timp ce consilierul premierului Ilie Bolojan crede că ANAF ar trebui desființată, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că instituția nu trebuie desființată, ci „reformată din temelii”.

Ionuț Dumitru a declarat la Digi24 că „structura după care funcționează ANAF este nefuncțională”, în timp ce ministrul Alexandru Nazare, la același post de televiziune, spune că entitatea are „extrem de multe disfuncționalități”, însă nu trebuie desființată ci reformată.

Într-o intervenție telefonică la Digi24, Nazare susține reforma nu desființarea.

„Am fost foarte clar încă de la audierea guvernului: sunt extrem de multe disfuncționalități în ANAF, acumulate în ani de zile. Din acest punct de vedere, sunt aliniat ca opinie cu domnul Ionuț Dumitru. Singura diferență este legată de dozaj și de metodă. Eu cred că ANAF trebuie reformat din temelii, nu desființat.”

Iar reforma ar presupune o selecție mai riguroasă a personalului, restructurarea unor departamente cheie și accelerarea digitalizării.

„Această instituție are mult prea multă inerție și prea multe probleme adunate ca să poată fi transformată peste noapte. Dar direcția este bună. Reforma ANAF, pe noi baze, este absolut necesară. România are nevoie de venituri, nu își permite să piardă o instituție esențială pentru colectarea lor.”

Ba mai mult, consideră că ANAF are deja activitate cu rezultate vizibile, în timp ce se așteaptă finalizarea implementării procesului de digitalizare în instituție.

„Softul antifraudă, integrat cu inteligență artificială, a generat peste 3.000 de alerte, care au dus la controale vizibile, inclusiv în zona TVA-ului pentru mașini de lux, leasing și ride-sharing”, a mai spus Nazare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Economistul lui Bolojan crede că „structura după care funcționează ANAF astăzi este nefuncțională”

Angajații PMB, cei mai bine plătiți funcționari din administrația publică. Primarul duce acasă 19.000 lei net lunar, iar vicele, 18.000 lei