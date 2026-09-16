PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor și agricultorilor din Piața Victoriei și că a transformat revendicările fermierilor într-o manifestație cu tentă politică. Purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan a condamnat inclusiv scandările „Turul 2, înapoi!”, în timp ce USR a criticat poziția PSD față de protest.

AUR, acuzat că a „confiscat” protestul oierilor

Liberalul Ionel Bogdan a declarat, miercuri, că protestul oierilor, al agricultorilor a fost confiscat de către cei de la AUR iar această formaţiune a încercat să preia acest protest şi să îl ducă într-o altă zonă.

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„Protestul oierilor, al agricultorilor a fost confiscat de către cei de la AUR. Am văzut cu toţii date publice, video-uri, poze, declaraţii ale mai multor oameni care spun că aceste proteste au fost anunţate din timp, că cei de la AUR se pregăteau de mult timp să deturneze acest protest, care ar fi trebuit să fie unul paşnic şi să-l transforme într-un protest cu tentă politică, într-un protest care să provoace daune atât publice, cât şi mai ales guvernului şi, sigur, nouă tuturor”, a declarat Ionel Bogdan, la Parlament.

„Nu cred că astfel de proteste trebuie să fie deturnate de partide politice. Cei de la AUR au făcut ceea ce ştiu cel mai bine, gălăgie, scandal şi probabil că asta-şi doresc pentru România”, a adăugat liberalul.

Ionel Bogdan a mai precizat că problemele agricultorilor sunt unele extrem de grave şi extrem de importante, dar, din păcate, pentru că aceşti aurişti au deturnat acest protest, am ajuns în situaţia ca aceste lucruri importante să fie mai puţin vizibile.

„Condamnăm ferm aceste manifestări, condamnăm ferm modul în care AUR a încercat să preia acest protest şi să îl ducă într-o altă zonă, condamnăm ferm ca la astfel de proteste să avem scandări de genul: «Turul 2, înapoi!» Credem că oierii, fermierii, au nevoie de acţiuni ferme, că au nevoie de acţiuni ferme din partea Guvernului şi responsabilitate din partea partidelor politice. Asta va face Partidul Naţional Liberal, asta va face Uniunea Salvaţi România şi asta va face Guvernul României”, a mai spus el.

Alexandru Dimitriu, de la USR, a spus la rândul lui că PSD nu are nicio problemă în ceea ce priveşte violenţele.

„Am văzut o singură luare de poziţie în care a spus că violenţa nu trebuie să existe şi pe urmă a luat-o iar prin păpuşoi cu atacarea guvernului Bolojan, în condiţiile în care violenţele au fost generate de partenerii lor de la AUR. Deci, PSD observăm că nu are nicio problemă în ceea ce priveşte violenţele, nu are nicio problemă când vede că AUR confiscă un protest care era legitim”, a subliniat Dimitriu.