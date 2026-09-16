Premierul demis, Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, au fost surprinși, din nou, la aceeași masă, la câteva săptămâni după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Cei doi au participat, luni, 14 septembrie, la dineul de gală organizat la Palatul Parlamentului cu ocazia celebrării Anului Nou Evreiesc (Roș Hașana 5787) și a împlinirii a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România.

În imaginile surprinse la eveniment, Ilie Bolojan apare în prim-plan, în timp ce Simina Tănăsescu se află câțiva pași mai în spate, la aceeași masă. Cei doi sunt în picioare, alături de ceilalți invitați, în sala în care a avut loc dineul de gală.

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Prezența celor doi la aceeași masă vine după episodul care a generat controverse în luna august. Pe 14 august, Bolojan și Tănăsescu s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, într-o întrevedere care nu fusese anunțată public.

Întâlnirea din biroul lui Abrudean, cu trei zile înainte de ședința CCR

Reamintim că întrevederea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar trei zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să reia dezbaterile asupra unor acte normative cu miză politică și financiară, printre care și Legea integrității. Senatul a aprobat ulterior o anchetă parlamentară asupra întâlnirii.

Potrivit unor înregistrări publicate de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a intrat în clădirea Senatului la ora 13.35. În același interval, Simina Tănăsescu se deplasa dinspre sediul Curții Constituționale către biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La mai puțin de două minute după intrarea premierului demis în clădire, șefa CCR a ajuns în aceeași zonă. Succesiunea imaginilor arată că cei doi au fost în zona biroului lui Abrudean timp de aproximativ 40 de minute.

Bolojan a părăsit clădirea Senatului la ora 14.20. Trei minute mai târziu, la 14.23, Simina Tănăsescu a ieșit din biroul președintelui Senatului și s-a îndreptat către sediul Curții Constituționale.

Cum au justificat Bolojan și Tănăsescu întâlnirea din biroul președintelui Senatului Președinta CCR a explicat că discuția cu premierul a avut un caracter administrativ și a vizat necesarul de spații al Curții Constituționale. „Am adresat o întrebare, dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe 5-6 etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative, și pentru Curtea Constituțională”, a declarat Tănăsescu pentru Recorder. Întrebată de ce întâlnirea nu fusese anunțată, șefa CCR a invocat intervalul foarte scurt dintre ședința de Guvern în care fusese discutată problema spațiilor și întrevederea cu Bolojan.

„Fizic n-aveam când să anunț”, a explicat Tănăsescu.

Ilie Bolojan a confirmat ulterior explicația privind spațiile administrative și a respins criticile referitoare la întrevedere. Premierul demis a calificat ancheta parlamentară drept o acțiune „doar propagandistică” și a susținut că nu vede nicio problemă în faptul că întâlnirea a avut loc într-o clădire oficială a statului.