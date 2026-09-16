Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă

Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă

Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul demis, Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, au fost surprinși, din nou, la aceeași masă, la câteva săptămâni după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Cei doi au participat, luni, 14 septembrie, la dineul de gală organizat la Palatul Parlamentului cu ocazia celebrării Anului Nou Evreiesc (Roș Hașana 5787) și a împlinirii a 90 de ani de la unificarea Comunităților Evreiești din România.

În imaginile surprinse la eveniment, Ilie Bolojan apare în prim-plan, în timp ce Simina Tănăsescu se află câțiva pași mai în spate, la aceeași masă. Cei doi sunt în picioare, alături de ceilalți invitați, în sala în care a avut loc dineul de gală.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Prezența celor doi la aceeași masă vine după episodul care a generat controverse în luna august. Pe 14 august, Bolojan și Tănăsescu s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, într-o întrevedere care nu fusese anunțată public.

Întâlnirea din biroul lui Abrudean, cu trei zile înainte de ședința CCR

Reamintim că întrevederea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc cu doar trei zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să reia dezbaterile asupra unor acte normative cu miză politică și financiară, printre care și Legea integrității. Senatul a aprobat ulterior o anchetă parlamentară asupra întâlnirii.

Potrivit unor înregistrări publicate de Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a intrat în clădirea Senatului la ora 13.35. În același interval, Simina Tănăsescu se deplasa dinspre sediul Curții Constituționale către biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. La mai puțin de două minute după intrarea premierului demis în clădire, șefa CCR a ajuns în aceeași zonă. Succesiunea imaginilor arată că cei doi au fost în zona biroului lui Abrudean timp de aproximativ 40 de minute.

Bolojan a părăsit clădirea Senatului la ora 14.20. Trei minute mai târziu, la 14.23, Simina Tănăsescu a ieșit din biroul președintelui Senatului și s-a îndreptat către sediul Curții Constituționale.

Cum au justificat Bolojan și Tănăsescu întâlnirea din biroul președintelui Senatului

Președinta CCR a explicat că discuția cu premierul a avut un caracter administrativ și a vizat necesarul de spații al Curții Constituționale.

„Am adresat o întrebare, dacă ar fi posibil ca din toată clădirea aceea, pe 5-6 etaje, să fie alocate, nu știu, una, două încăperi, spații administrative, și pentru Curtea Constituțională”, a declarat Tănăsescu pentru Recorder.

Întrebată de ce întâlnirea nu fusese anunțată, șefa CCR a invocat intervalul foarte scurt dintre ședința de Guvern în care fusese discutată problema spațiilor și întrevederea cu Bolojan.

„Fizic n-aveam când să anunț”, a explicat Tănăsescu.

Ilie Bolojan a confirmat ulterior explicația privind spațiile administrative și a respins criticile referitoare la întrevedere. Premierul demis a calificat ancheta parlamentară drept o acțiune „doar propagandistică” și a susținut că nu vede nicio problemă în faptul că întâlnirea a avut loc într-o clădire oficială a statului.

„Am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte. Deci nu văd niciun fel de problemă”, a declarat Bolojan.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună
17:22
Siegfried Mureșan susține că unii social-democrați i-ar fi invitat pe liberali la o nouă guvernare comună
SCANDALOS Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
17:06
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță o alianță electorală cu USR pentru 2028, primul test fiind alegerile locale: Una e să pleci de la 20%, alta e să pleci de la 35-40%/Trebuie să gândim pragmatic/Sunt alegeri într-un singur tur
16:34
Ciprian Ciucu anunță o alianță electorală cu USR pentru 2028, primul test fiind alegerile locale: Una e să pleci de la 20%, alta e să pleci de la 35-40%/Trebuie să gândim pragmatic/Sunt alegeri într-un singur tur
FLASH NEWS UDMR, propunere inedită pentru viitorul Guvern. Cu ce variantă merge Kelemen Hunor, mâine, la Cotroceni
16:31
UDMR, propunere inedită pentru viitorul Guvern. Cu ce variantă merge Kelemen Hunor, mâine, la Cotroceni
REACȚIE Mesaj din tabăra anti-Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce premier nu ar avea „niciun fel de susținere”
16:30
Mesaj din tabăra anti-Bolojan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce premier nu ar avea „niciun fel de susținere”
EXCLUSIV Ciucu anunță că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării
16:18
Ciucu anunță că AUR nu mai poate fi ținut în afara guvernării
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
România, lecție de curățenie pentru străini: „Nu găsești un muc de țigară”
Click
Mădălina Apostol, ultimele ore înainte de tragedie. Ce spune familia la care locuia
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Imagini incredibile cu jetul eliberat de o gaură neagră supermasivă
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
VIDEO Plafonul unui avion s-a desprins în timpul zborului, în Iran. Pasagerii au filmat momentele de panică
17:30
Plafonul unui avion s-a desprins în timpul zborului, în Iran. Pasagerii au filmat momentele de panică
EXCLUSIV Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț despre lucrările din Herăstrău: „Când terminăm partea hidrologică, ne apucăm de cea peisagistică. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului”
17:30
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunț despre lucrările din Herăstrău: „Când terminăm partea hidrologică, ne apucăm de cea peisagistică. Vrem să revigorăm și partea istorică a parcului”
NEGOCIERI Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație
17:08
Cu cine se prezintă Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan la consultările de miercuri. Surpriza din delegație
INEDIT Oamenii de știință au descoperit că diavolii tasmanieni au conviețuit cu oamenii, acum 45.000 de ani. La ce erau folosiți
17:00
Oamenii de știință au descoperit că diavolii tasmanieni au conviețuit cu oamenii, acum 45.000 de ani. La ce erau folosiți
FLASH NEWS Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol
17:00
Rebelii Houthi au atacat cu rachete și drone instalațiile Saudi Aramco din portul Yanbu. Livrările de petrol către Europa sunt puse în pericol
INFRASTRUCTURĂ Rusia vrea să construiască șapte „super-închisori” pentru a economisi costurile de cazare ale deținuților
17:00
Rusia vrea să construiască șapte „super-închisori” pentru a economisi costurile de cazare ale deținuților

Cele mai noi

Trimite acest link pe