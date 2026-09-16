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Rogobete avertizează că spitalele intră în colaps și îi cere lui Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă

Rogobete avertizează că spitalele intră în colaps și îi cere lui Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă
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Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, a avertizat miercuri asupra agravării problemelor de finanțare din sistemul sanitar și i-a cerut premierului demis Ilie Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă pentru ca spitalele și sistemul medical de urgență să nu intre în colaps.

„Dezechilibrul financiar din sistemul de sănătate capătă o amploare tot mai mare, din păcate. Ieri am discutat cu o serie de manageri de spitale, spitale universitare, spitale județene, dar și spitale mai mici. Unitățile de primiri urgență, din păcate, nu mai au materiale decât până la finalul lunii”, a declarat Alexandru Rogobete.

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Fostul ministru al Sănătății a explicat că unele unități de primiri urgență mai au materiale doar până la sfârșitul lunii, în timp ce 17 servicii județene de ambulanță au rămas fără fonduri pentru combustibil.

„În această dimineață au fost raportate 17 servicii de ambulanță județene, nu mai au fonduri pentru combustibil. Acestea se termină la finalul lunii și este imperios necesar ca rectificarea să poată avea loc cât mai repede”, a spus Rogobete.

Potrivit acestuia, dificultățile financiare afectează inclusiv programele destinate pacienților aflați în stare critică.

„Problema cea mai mare este că se suprapune cu o diminuare a fondurilor substanțială în zona de anestezie-terapie intensivă pentru programele naționale de acțiune prioritare, mai exact pacienții internați în ATI, pacienții cu AVC, pacienții cu infarct miocardic acut, politraumele, arsurile grave”.

Institutul C.C. Iliescu ar urma să sisteze intervențiile elective

Unul dintre cele mai grave exemple prezentate de Rogobete este situația Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” din București. Acesta susține că, pentru luna septembrie, CNAS nu ar fi alocat bani pentru unele dintre cele mai importante programe de chirurgie cardiovasculară.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru luna septembrie, pentru cele mai mari programe, mă refer aici la cele de chirurgie cardiacă deschisă și alte proceduri specifice cordului, pentru aceste programe Casa Națională în luna septembrie nu a alocat nici măcar un leu. Este fără precedent ce se întâmplă. Începând de vineri, Institutul C.C. Iliescu din București va sista intervențiile elective și va trata doar urgențele și alea până când stocurile se vor epuiza”.

Rogobete: „Sistemul de sănătate urlă”

Alexandru Rogobete a susținut că Ministerul Sănătății nu a primit un răspuns din partea premierului în ultimele două săptămâni.

„Iată că la două săptămâni distanță, sistemul de sănătate urlă și urlă pe bună dreptate pentru că nu mai au cu ce să-și trateze pacienții critici din urgență”, a afirmat acesta.

În opinia sa, cea mai rapidă soluție este utilizarea Fondului de rezervă al Guvernului, întrucât o rectificare bugetară ar necesita mai mult timp.

„Această criză poate fi rezolvată astăzi dacă premierul Ilie Bolojan alocă din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului sume dedicate pentru serviciul de ambulanță și unitățile de primiri urgențe. Nu mai este timp de discuții politice și de planuri politice și de nimic. În domeniul sănătății avem nevoie cât mai urgent de o alocare rapidă din Fondul de rezervă”.

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