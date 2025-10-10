Prima pagină » Justiție » Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane

Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane

Ruxandra Radulescu
10 oct. 2025, 15:30, Justiție
Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară a finalizat ancheta în cazul ambarcațiunii care s-a răsturnat în Sulina, accident în urma căruia au murit patru persoane. Procurorii l-au trimis în judecată pe militarul, care se afla la cârma ambarcațiunii. 

Accidentul din iunie, soldat cu moartea a patru persoane, a generat mai multe anchete, în privința respectării regulilor de siguranță pe apă.

Parchetului Militar a transmis într-un comunicat că inculpatul I.C.A., soldat gradat profesionist, este acuzat de ucidere din culpă. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi ignorat regulamentele de navigație și măsurile de prevedere specifice, după ce a decis să navigheze în condiții meteorologice periculoase.

„La data de 28 iunie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul a plecat din portul Sulina conducând o ambarcațiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispozițiile regulamentele de navigație și măsurile de prevedere specifice acestei activități. În jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord și epava Turgut S, în contextul vremii nefavorabile și a valurilor mari, ambarcațiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”, se arată în rechizitoriu.

Anchetatorii susțin că ambarcațiunea avea la bord mai mulți pasageri decât permiteau normele legale. De asemenea, militarul ar fi părăsit portul Sulina fără să țină cont de prognoza meteo nefavorabilă și ar fi navigat într-o zonă în care ambarcațiunea nu avea voie să intre.

Procurorii menționează că tipul ambarcațiunii conduse de militar era autorizat doar pentru căile navigabile interioare, nu și pentru apele maritime teritoriale unde s-a produs accidentul.

„Inculpatul nu a respectat îndatoririle generale de vigilență din Regulamentul de navigație pe Dunăre, expunând în mod nejustificat viața pasagerilor la pericol. Totodată, a navigat într-o zonă interzisă categoriei ambarcațiunii, ceea ce a contribuit direct la producerea tragediei”, au precizat procurorii militari.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Militar București, unde soldatul gradat profesionist urmează să fie judecat pentru ucidere din culpă. Instanța va stabili dacă nerespectarea regulilor și deciziile luate de inculpat în acea zi constituie răspunderea directă pentru moartea celor patru pasageri.

FOTO: Envato

Recomandarea autorului:

Citește și

ALERTĂ UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției
21:49
UPDATE Fugarul a fost prins / Un deținut periculos a fugit de sub escorta poliției
JUSTIȚIE Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
15:28
Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol
JUSTIȚIE Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
13:04
Curtea de Apel l-a „iertat” pe Sorin Oprescu. Fostul primar a scăpat de o parte din pedeapsă invocând mai multe decizii CCR
EXTERNE Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
22:21, 08 Oct 2025
Fostul director FBI James Comey pledează nevinovat / Care ar fi legătura cu HILLARY CLINTON
JUSTIȚIE Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile
18:23, 06 Oct 2025
Lovitură pentru Nicușor Dan de la instanța supremă. Toate autorizațiile eliberate de către Primăria Sector 2, atacate de fostul edil, rămân valabile
JUSTIȚIE Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile
17:48, 06 Oct 2025
Procurorii DNA au destructurat o rețea de corupție din cadrul Poliției de Frontieră. Trei cadre MAI, trimise în judecată. Care sunt acuzațiile
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte