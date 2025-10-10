Procurorii l-au trimis în JUDECATĂ pe militarul care a provocat tragedia de pe Dunăre, soldată cu moartea a patru persoane

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară a finalizat ancheta în cazul ambarcațiunii care s-a răsturnat în Sulina, accident în urma căruia au murit patru persoane. Procurorii l-au trimis în judecată pe militarul, care se afla la cârma ambarcațiunii.

Accidentul din iunie, soldat cu moartea a patru persoane, a generat mai multe anchete, în privința respectării regulilor de siguranță pe apă.

Parchetului Militar a transmis într-un comunicat că inculpatul I.C.A., soldat gradat profesionist, este acuzat de ucidere din culpă. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi ignorat regulamentele de navigație și măsurile de prevedere specifice, după ce a decis să navigheze în condiții meteorologice periculoase.

„La data de 28 iunie 2025, în jurul orei 18:00, inculpatul a plecat din portul Sulina conducând o ambarcațiune de agrement, cu 14 persoane la bord, ignorând dispozițiile regulamentele de navigație și măsurile de prevedere specifice acestei activități. În jurul orei 19:30, în zona golfului Musura, între digul de nord și epava Turgut S, în contextul vremii nefavorabile și a valurilor mari, ambarcațiunea s-a răsturnat, în urma accidentului naval rezultând decesul a patru persoane”, se arată în rechizitoriu.

Anchetatorii susțin că ambarcațiunea avea la bord mai mulți pasageri decât permiteau normele legale. De asemenea, militarul ar fi părăsit portul Sulina fără să țină cont de prognoza meteo nefavorabilă și ar fi navigat într-o zonă în care ambarcațiunea nu avea voie să intre.

Procurorii menționează că tipul ambarcațiunii conduse de militar era autorizat doar pentru căile navigabile interioare, nu și pentru apele maritime teritoriale unde s-a produs accidentul.

„Inculpatul nu a respectat îndatoririle generale de vigilență din Regulamentul de navigație pe Dunăre, expunând în mod nejustificat viața pasagerilor la pericol. Totodată, a navigat într-o zonă interzisă categoriei ambarcațiunii, ceea ce a contribuit direct la producerea tragediei”, au precizat procurorii militari.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Militar București, unde soldatul gradat profesionist urmează să fie judecat pentru ucidere din culpă. Instanța va stabili dacă nerespectarea regulilor și deciziile luate de inculpat în acea zi constituie răspunderea directă pentru moartea celor patru pasageri.

