Radu Marinescu: „În momentul de față nu pot face aprecieri cu privire la modificări în ceea ce privește conducerea penitenciarelor”

„În momentul de față nu pot face aprecieri cu privire la modificări în ceea ce privește conducerea penitenciarelor, pentru că doresc să am o discuție și cu conducerea ANP și împreună să luăm cele mai bune decizii”, a declarat miercuri, înaintea ședinței de Guvern, Radu Marinescu, ministrul interimar al Justiției, după vizita de marți la spitalul penitenciar Jilava și la penitenciarul Jilava.

„Am făcut o vizită atât la Spitalul Penitenciar Jilava, cât și la penitenciarul Jilava, am verificat cu atenție aspectele privitoare la condițiile de detenție. Am discutat personal cu persoanele private de libertate pentru a înțelege aspectele pe care doresc să le sesizeze. Am discutat și cu personalul celor două unități penitenciare, am vizitat cabinetele medicale, am discutat cu medicii de acolo, am vizitat inclusiv spațiile destinate contactului cu persoanele din familie, spațiile alimentare. Am preluat o serie de sesizări și urmează a face o analiză.”, a spus ministrul interimar al Justiției.