Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv

09 ian. 2026, 10:21, Justiție
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aflați în arest la Penitenciarul Rahova, vor fi aduși vineri în fața magistraților de la Curtea de Apel București. Judecătorii vor decide dacă prelungesc mandatul de arestare preventivă cu încă 30 de zile. Este prima apariție publică a lui Potra din acest an, după presiunile la care ar fi fost supus în penitenciar la mijlocul lunii decembrie.

Avocații lui Horațiu Potra cer eliberarea acestuia. Unul dintre principalele argumente este faptul că Potra a acceptat extrădarea în regim de urgență, ceea ce, spun apărătorii, arată că nu intenționează să fugă sau să se ascundă de autorități.

În același timp, avocații susțin că ancheta ar avea nereguli și cer anularea unor probe importante din dosar, pe motiv că ar fi fost strânse ilegal.

De ce este acuzat „mercenarul” lui Călin Georgescu

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva statului. Dosarul a fost trimis în instanță de Parchetul General.

În același caz mai sunt judecate alte 21 de persoane, printre care și Călin Georgescu, fost candidat, considerat apropiat al lui Potra. Acesta este acuzat că l-ar fi ajutat în încercarea de a răsturna ordinea constituțională.

Pentru astfel de fapte, legea prevede pedepse între 10 și 20 de ani de închisoare, plus interzicerea unor drepturi.

Alte acuzații aduse lui Potra

Pe lângă acuzațiile principale, Horațiu Potra mai este cercetat pentru încălcarea legii armelor și munițiilor, folosirea ilegală a explozivilor, tranzacții neautorizate cu materiale pirotehnice și instigare la dezordine publică.

Procesul este abia la început, iar deciziile care vor fi luate în perioada următoare vor conta decisiv pentru soarta celor implicați.

