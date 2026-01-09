Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică

Mandatele șefilor Parchetului General și Direcției Naționale Anticorupție (DNA) expiră pe 30 martie 2026, iar Radu Marinescu – ministrul Justiției – a declanșat, oficial, procedura de numire a șefilor marilor parchete. Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026 – și ministrul Justiției va trimite către Nicușor Dan, ulterior, propunerile de numire la șefia marilor parchete.
Însă trebuie ținut cont, de la bun început, de o „necunoscută” ale cărei ramificații ajung până în Parlamentul României, acolo unde Partidul Social Democrat poate juca un rol decisiv.
Numirile pentru conducerea serviciilor de informații – SRI și SIE – sunt esențiale, numai că fără PSD nu există o majoritate parlamentară care dea „verde” numirilor dorite de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.
În acest context tensionat, Gândul prezintă trei scenarii legate de aceste numiri, cu accent pe șefia serviciilor de informații, SRI și SIE.
În primul scenariu ipotetic prezentat de Gândul, totul pornește de la ipoteza de lucru că premierul Ilie Bolojan s-ar înțelege cu președintele Nicușor Dan și ar ajunge la un numitor comun.
Numai că mutarea lui Bolojan nu ar avea cum să fie pe placul social-democraților, iar PSD ar fi forțat să plece de la guvernare. Situația, într-un astfel de scenariu, ar rămâne „tulbure”.
Fără sprijinul PSD, președintele Nicușor Dan nu va beneficia de o majoritate parlamentară cară să asigure trecerea șefilor de servicii doriți – și de Bolojan – prin votul Parlamentului României.
Înțelegerea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-ar nărui rapid, întreaga strategie ar trebui regândită.
În scenariul al doilea, Nicușor Dan ar marja pe o negociere mai amplă. Ar ajunge la un numitor comun – șefi de servicii la pachet cu șefii marilor parchete – cu Partidul Social Democrat (PSD) și cu Partidul Național Liberal (PNL).
O astfel de strategie ar avea ca rezultat un echilibru politic. În ceea ce privește coaliția de guvernare, totul ar merge mai departe, în aceeași structură.
Firește, vor exista schimbări, numai că totul se va discuta din timp, se va negocia cu atenție, tocmai pentru ca România să nu fi aruncată într-un haos politic cu repercusiuni majore.
În cel de-al treilea scenariu prezentat de Gândul, o criză politică majoră bate la ușă.
După căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, coaliția de guvernare nu mai poate funcționa. Se destramă, iar România intră direct într-o criză politică de proporții.
Cătălin Predoiu – ministrul de interne – și președintele Senatului, Mircea Abrudean, sunt susținuți de PNL pentru șefia Serviciului Român de Informații.
Ilie Bolojan l-ar prefera pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, pentru șefia SRI. Rămâne, totuși, de văzut dacă președintele Nicușor Dan va accepta un om atât de apropiat de Ilie Bolojan pentru a fi director al SRI.
PSD – dar și PNL – au refuzat din start propunerile avansate de Nicușor Dan. Liderul social democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre refuzarea unor „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR”.
Florin Vlădică – activează în Departamentul Securității Naționale din Administrația Prezidențială) – a fost și el amintit pentru șefia SRI, dar ar avea șanse mici să fie propus, pentru că nu beneficiază de sprijinul liberalilor.
Gândul prezintă și funcțiile pentru care urmează să se dea o „bătălie” pe toate „fronturile” politice și nu numai.
Postul ocupat în prezent de Alex Florența va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026.
Postul ocupat în prezent de Marius Voineag va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026.
Postul ocupat în prezent de Alina Albu va fi vacant începând cu data de 14 aprilie 2026.
Potrivit legii 303/ 2002, etapele care urmează sunt bine stabilite.
Președintele României poate refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului
Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia pot fi emise în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției.
