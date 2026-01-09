Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică

Nicușor Dan Ilie Bolojan Procesul nu este numai unul de durată, ci și unul care poate încinge scena politică din România până la incandescență, iar relația „” se poate tensiona gradual. Mai mult, România poate fi aruncată într-o criză politică majoră dacă două dintre aceste trei scenarii s-ar transforma în realitate.

În perioada următoare vor fi făcute numirile la marile parchete (PG, DNA și DIICOT), dar și la serviciile de informații – SRI și SIE.

DNA și DIICOT sunt vitale pentru președintele Nicușor Dan Însă trebuie ținut cont, de la bun început, de o „necunoscută” ale cărei ramificații ajung până în Parlamentul României, acolo unde Partidul Social Democrat poate juca un rol decisiv. Numirile pentru conducerea serviciilor de informații – SRI și SIE – sunt esențiale, numai că fără PSD nu există o majoritate parlamentară care dea „verde” numirilor dorite de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan. În acest context tensionat, Gândul prezintă trei scenarii legate de aceste numiri, cu accent pe șefia serviciilor de informații, SRI și SIE.

Scenariul 1. O înțelegere între Nicușor Dan și Bolojan, cu PSD forțat să iasă de la guvernare

În primul scenariu ipotetic prezentat de Gândul, totul pornește de la ipoteza de lucru că premierul Ilie Bolojan s-ar înțelege cu președintele Nicușor Dan și ar ajunge la un numitor comun.

Într-o astfel de situație, prima mutare a lui Ilie Bolojan ar fi să îl demită pe Radu Marinescu (PSD) de la șefia Ministerului Justiției..

Ulterior, Bolojan ar prelua interimatul la Justiție și, bineînțeles, ar face exact propunerile pe care le-a convenit cu Nicușor Dan.

Numai că mutarea lui Bolojan nu ar avea cum să fie pe placul social-democraților, iar PSD ar fi forțat să plece de la guvernare. Situația, într-un astfel de scenariu, ar rămâne „tulbure”.

Fără sprijinul PSD, președintele Nicușor Dan nu va beneficia de o majoritate parlamentară cară să asigure trecerea șefilor de servicii doriți – și de Bolojan – prin votul Parlamentului României.

Înțelegerea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-ar nărui rapid, întreaga strategie ar trebui regândită.

Scenariul 2. Coaliția merge mai departe, Nicușor Dan, PNL și PSD ajung la un numitor comun

⁠În scenariul al doilea, Nicușor Dan ar marja pe o negociere mai amplă. Ar ajunge la un numitor comun – șefi de servicii la pachet cu șefii marilor parchete – cu Partidul Social Democrat (PSD) și cu Partidul Național Liberal (PNL).

O astfel de strategie ar avea ca rezultat un echilibru politic. În ceea ce privește coaliția de guvernare, totul ar merge mai departe, în aceeași structură.

Firește, vor exista schimbări, numai că totul se va discuta din timp, se va negocia cu atenție, tocmai pentru ca România să nu fi aruncată într-un haos politic cu repercusiuni majore.

Scenariul 3. Criză politică majoră

În cel de-al treilea scenariu prezentat de Gândul, o criză politică majoră bate la ușă.

Numirile „gândite” de Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu vor fi acceptate de Partidul Social Democrat. Acest „nu” categoric al social-democraților se repercutează rapid în Parlamentul României.

PSD mută tranșant și face o înțelegere cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Ulterior, cu o majoritate parlamentară confortabilă, este depusă o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Guvernul cade.

După căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, coaliția de guvernare nu mai poate funcționa. Se destramă, iar România intră direct într-o criză politică de proporții.

Nume vehiculate pentru șefia serviciilor de informații

Cătălin Predoiu – ministrul de interne – și președintele Senatului, Mircea Abrudean, sunt susținuți de PNL pentru șefia Serviciului Român de Informații.

Ilie Bolojan l-ar prefera pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, pentru șefia SRI. Rămâne, totuși, de văzut dacă președintele Nicușor Dan va accepta un om atât de apropiat de Ilie Bolojan pentru a fi director al SRI.

În ceea ce privește conducerea Serviciului de Informații Externe sunt vehiculate – din partea PSD – cel puțin trei nume: Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea, însă favorit este în continuare consilierul prezidențial Marius Lazurcă, notează G4Media

Nicușor Dan l-ar fi susținut, inițial, pe avocatul Gabriel Zbârcea pentru șefie SRI, dar propunerea a picat din cauza simpatiilor sale neo-legionare, mai arată sursa citată mai sus

PSD – dar și PNL – au refuzat din start propunerile avansate de Nicușor Dan. Liderul social democrat Sorin Grindeanu a vorbit despre refuzarea unor „personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR”.

Florin Vlădică – activează în Departamentul Securității Naționale din Administrația Prezidențială) – a fost și el amintit pentru șefia SRI, dar ar avea șanse mici să fie propus, pentru că nu beneficiază de sprijinul liberalilor.