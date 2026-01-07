Prima pagină » Știri externe » Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat

Fostul dictator venezuelean Nicolas Maduro ar putea fi pus sub acuzare de către statul Florida, a anunțat guvernatorul Ron DeSantis la o conferință de presă din Clearwater. 

Statul american considerat fieful republicanilor, în care se situează reședința președintelui  Donald Trump de la Mar-a-Logo, caută soluții legale pentru a-i aduce acuzații împotriva lui Maduro.  Între timp, autoritățile federale încă își continuă propriul proces împotriva fostului dictator.

Deși DeSantis își va încheia cel de-al doilea mandat de guvernator în 2027, urmărește ca Florida să fie implicată în procesul lui Maduro în contextul alegerilor intermediare din noiembrie 2026.

Multiple acuzații pentru Maduro

Guvernatorul Floridei i-a atribuit lui Maduro implicarea în traficul de droguri, activitatea criminală a bandelor și migrația ilegală drept temei pentru un caz de stat , însă nu au fost emise acuzații oficiale.

DeSantis a fost adulat de mulțimea susținătorilor după ce a făcut declarația pe care n-a apucat-o să termine „Pentru a intenta un proces de stat împotriva lui Nicolas Maduro….”, scrie CBS.

Ron DeSantis a declarat că biroul procurorului general de stat urmărește cu seriozitate să emită acuzații împotriva lui Nicolas Maduro după capturarea sa. La prima apariție în fața curții federale,  Maduro a pledat „nevinovat” în acuzația pentru traficul de droguri și s-a considerat „prizonier de război”.

„A fost în mod evident implicat în aducerea drogurilor, în special în Florida. Știi ce trebuie făcut? Și nu este  rechizitoriul federal din New York – ar putea goli închisorile și i-ar trimite la frontiera Americii ”, a declarat DeSantis, care a adăugat că membri ai cartelului Tren de Aragua  care au traversat frontiera ar fi trebuit să fie la închisoare.

„Dacă „dacă-urile” și „dar-urile” ar fi fost bomboane și nuci,omule,  în fiecare zi ar fi fost Crăciunul. Adică, asta e natura lor.  Ei și-au zdrobit în totalitate statul. Și-au zdrobit economia. Au opresat populația (din Venezuela). Ar fi trebuit să fie cea mai prosperă țară din America de Sud și s-a transformat într-un loc unde oamenii mănâncă din gunoaie pentru a supraviețui.  Și de aceea îl consider pe Maduro drept ilegitim”.

Aproximativ 75 de persoane au decedat în urma operațiunii „eficiente”, dar „foarte violente”

O persoană familiarizată cu această problemă a declarat că cel puțin 67 de persoane au fost ucise în atacul din Venezuela, în timp ce o alta a spus că aproximativ 75 până la 80 de persoane au decedat în urma raidului.

Oficialii americani care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei, au spus că evaluările iau în considerare forțele de securitate venezuelene și cubaneze, precum și civilii prinși în conflict. Cifrele corespund aproximativ unei estimări pe care Venezuela a făcut-o public în ultimele zile.

Numărul considerabil al morților adaugă sens remarcilor publice ale președintelui Donald Trump, conform cărora operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „ foarte violentă ”.

SUA s-a ales cu doar șapte soldați răniți

De partea americană, aproximativ șapte soldați americani au fost răniți în operațiune, unii dintre ei suferind răni prin împușcare în schimbul de focuri de la complexul lui Maduro. Pentagonul a declarat marți într-un comunicat că doi militari americani se recuperează încă după rănile suferite în timpul operațiunii iar alți cinci răniți s-au întors la datorie.

„Faptul că această misiune extrem de complexă și istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puține răniți, este o dovadă a expertizei soldaților noștri comuni”, a declarat Pentagonul.

Sursa Foto: Statul Florida/Hepta

