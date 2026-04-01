Șeful Autoritatății Rutiere Române, Cristian Anton, a fost arestat preventiv

Directorul Autorității Rutiere Românie, Cristian Anton, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 1 aprilie, prin decizia Tribunalului Cluj. Decizia, care nu este definitivă, poate fi contestată și vine după ce procurorii DNA l-au reținut pe șeful ARR 24 de ore pentru acuzațiile de mită.

Procurorii DNA au adunat un volum consistent de probe în ancheta care îl vizează pe directorul ARR, Cristian Anton, reținut pentru presupuse fapte de corupție. Potrivit informațiilor din dosar, anchetatorii au folosit intrceptări, înregistrări ambientale și filmări și timp de mai multe luni au monitorizat activitatea grupării din care ar face parte acesta, inclusiv examenele suspectate că ar fi fost trucate la RAR.

Suma totală găsită la percheziții depășește 500.000 de euro

La percheziții, procurorii DNA au găsit inițial aproximativ 350.000 de euro în locuințele lui Cristian Anton din București și din Timișoara. Mai exact, anchetatorii au ridicat 77.000 de lei, restul fiind în euro până la suma totală de 350.000 de euro. O parte din bani erau ascunși în cutii de carton. Ulterior, procurorii au mai găsit și alți bani, iar suma totală a depășit 500.000 de euro.

Ancheta este derulată de DNA Cluj încă din august 2025, după ce competența a fost preluată de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Investigația a pornit de la un denunț depus pe 29 noiembrie 2024 la DGA, în care erau semnalate posibile fapte de corupție. Denunțătorul susținea că „în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1000 de euro”, o altă persoană „facilitează eliberarea atestatelor pentru transport marfă și transport persoane, prin intermediul funcționarilor publici Radu Bogdan și Anton Cristian, care îi ajută să obțină acele atestate”.

Ulterior, procurorii au conexat mai multe cauze și au extins urmărirea penală in rem pentru trafic de influență, luare de mită și cumpărare de influență. În februarie 2026, ancheta a fost extinsă și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. În cadrul investigației au fost folosiți inclusiv trei investigatori sub acoperire, iar anchetatorii au realizat supraveghere operativă complexă.

Banii de la examene, colectați în geantă

Începând cu 2025, DNA a monitorizat și examenele organizate, documentând discuții despre sumele plătite pentru promovare. Conform probelor depuse la dosar, la un examen organizat pe 25 octombrie 2025, la București, anchetatorii au observat modul în care erau strânși banii.

După discuțiile dintre colaboratorul DNA și participanți, s-a constatat că sumele erau adunate într-o geantă. „Ulterior, în jurul orei 20.30, Radu Bogdan Alexandru a fost surprins deplasându-se de la sediul societății la imobilul unde locuiește Anton Cristian, având asupra sa un rucsac și o geantă de mână, urcând cu aceste bunuri asupra sa și petrecând aproximativ 20 de minute în interiorul apartamentului”.

Procurorii DNA l-au interceptat pe șeful ARR în timp ce-și număra banii în casă, în șoaptă și număra „1, 2, 3 … 8, 9! Ai să-mi bag…!”.

