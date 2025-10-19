Surse Gândul: Mâine CCR va lua SIGUR decizia pe reforma pensiilor magistraților. Reforma lui Bolojan – posibil să pice la CCR

Mâine, CCR va tranșa dosarul legat de reforma pensiilor magistraților pe care Guvernul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.

Surse din mediul politic și judiciar susțin că „mai mult ca sigur” mâine, după ședința de la ora 14.00 de judecătorilor CCR – dosarul pensionării magistraților „va fi tranșat” și nu vor mai exista amânări.

Guvernul Ilie Bolojan ar putea fi vizat de o decizie nefavorabilă a CCR pe reforma pensiilor magistraților, arată aceleași surse. Proiectul de lege ar putea fi declarat – „pe formă” – neconstituțional.

De menționat că proiectul de lege privind modificările la statutul judecătorilor și procurorilor – pe care a insistat premierul Ilie Bolojan – nu are avizul „obligatoriu” al CSM.

Curtea Supremă a României a susținut în sesizarea la CCR că proiectul lui Bolojan încalcă nu mai puțin de 37 de decizii ale instanței constituționale.