CCR renunță la notificările individuale în anumite procese. Cum vor afla românii informațiile despre dosar

Curtea Constituțională a României (CCR) renunță la notificările individuale în anumite procese. A fost introdusă o procedură specială pentru anumite categorii de dosare aflate în număr mare pe rolul instituției. Această măsură îi poate viza direct pe miile de cetățeni implicați în litigii legate de pensii, amenzi, drepturi salariale sau taxe judiciare.

Această hotărâre se află, deja, publicată în Monitorul Oficial. În cazul anumitor dosare, cetățenii nu vor mai fi înștiințați individual, ci aceștia vor trebui să caute datele pe site-ul Curții Constituționale a României.

CCR renunță la notificările individuale în anumite procese

CCR motivează această decizie prin numărul ridicat de cauze similare aflate pe rolul instituției. Potrivit documentului, în ultimii ani au fost înregistrate numeroase excepții de neconstituționalitate cu un caracter repetitiv. Judecătorii constituționali susțin că noua procedură are rolul de a eficientiza activitatea CCR și de a permite soluționarea dosarelor într-un interval de timp rezonabil.

Care sunt categoriile de litigii care au dus la un număr foarte mare de excepții de neconstituționalitate:

Dosarele privind pensiile de serviciu;

Amenzile și circulația rutieră;

Regimul contravențiilor;

Măsurile fiscal-bugetare;

Salarizarea bugetarilor;

Taxele judiciare de timbru;

Oordonanțele privind austeritatea bugetară din ultimii ani.

Potrivit noilor reguli ale CCR, părțile din dosarele privind excepțiile de neconstituționalitate vor fi considerate informate prin publicarea termenelor pe site-ul instituției, cu cel puțin 15 zile înainte de ședință. Măsura, adoptată în unanimitate pe 16 aprilie 2026, se aplică exclusiv acestui tip de cauze, arată Stiripesurse.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock; Mediafax Foto