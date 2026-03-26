Victor Micula, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul miliardaruliui Viorel va trebui „să dea cu sapa 4 luni” pentru comunitate

Victor Micula a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul magnatului Viorel Micula, afaceristul care deține brand-urile (Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Naty, Rollo, Olla, Viva și Bürger) mai este obligat la patru luni de muncă în folosul comunității, a decis joi Curtea de Apel Alba Iulia. 

În primă instanță, Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a accesat baza de date a MAI și a căutat informații despre câteva persoane. Acesta a avut ajutor din interiorul IPJ Bihor, de la trei polițiști care și ei au fost condamnați în primă instanță în dosar. Și în cazul acestora magistrații instanței superioare au admis apelurile, publică Alba24.

La Tribunalul Bihor, Micula a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acees la un sistem informatic. Deși apelul trebuia să se judece la instanța superioară din Bihor, dosarul a fost strămutat la Alba Iulia.

Avocații fiului miliardarului au cerut schimbarea încadrării juridice, dar și sesizarea ÎCCJ pentru stabilirea modului în care s-a consumat fapta. Asta ar fi însemnat suspendarea judecătorii dosarului la instanța superioară până când ÎCCJ ar fi dat o decizie în acest caz. Solicitările avocaților au fost respinse.

În data de 26 martie 2026, magistrații instanței superioare au admis apelul lui Victor Micula. Aceștia i-au redus pedeapsa de la trei ani și o lună, la trei ani.

Astfel, Victor Micula, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea maigistrații au decis să îl oblige la 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Doi dintre polițiștii care au fost și ei inculpați în dosar, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, au fost achitați pentru acuzația de abuz în serviciu. De asemenea și polițista Camelia Maria Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

CCR respinge în unanimitate sesizările AUR privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere"
Diana Șoșoacă, audiată în Parlamentul European pentru ridicarea imunității. În caz pozitiv, ar permite anchetarea ei în România pentru acuzații grave
Google, TikTok și Meta, somate de Congresul SUA să publice mesajele primite de la UE, legate de anularea alegerilor din 2024
Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați"
Apelul celor 118. Procurorii cer eliminarea din dosarele de evaziune a expertizei financiare impuse de Înalta Curte de Casație și Justiție
Zelenski ar putea rămâne cu ochii în soare. Pentagonul ia în considerare redirecționarea ajutorului militar din Ucraina către Orientul Mijlociu
Cea mai proastă veste de la Guvernul Bolojan. Investițiile pe 2026 au scazut la jumătate față de 2025
Turcia – România, LIVE TEXT pe Gândul. Tricolorii își joacă ultima șansă pentru un bilet la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada
„Atitudini cu Adina Anghelescu" începe vineri, 27 martie, de la ora 16:00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Dian Popescu
Life@Teki: Lansare de proiect pentru dotarea secției pentru copii a sanatoriului Techirghiol
Poluare pe Dunăre la Turnu Măgurele după scufundarea unei nave. Alimentarea cu apă a fost oprită preventiv

