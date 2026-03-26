Victor Micula, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul miliardaruliui Viorel va trebui „să dea cu sapa 4 luni” pentru comunitate

Victor Micula a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare. Fiul magnatului Viorel Micula, afaceristul care deține brand-urile (Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Naty, Rollo, Olla, Viva și Bürger) mai este obligat la patru luni de muncă în folosul comunității, a decis joi Curtea de Apel Alba Iulia.

În primă instanță, Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a accesat baza de date a MAI și a căutat informații despre câteva persoane. Acesta a avut ajutor din interiorul IPJ Bihor, de la trei polițiști care și ei au fost condamnați în primă instanță în dosar. Și în cazul acestora magistrații instanței superioare au admis apelurile, publică Alba24.

Sentința Tribunalul Bihor

La Tribunalul Bihor, Micula a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acees la un sistem informatic. Deși apelul trebuia să se judece la instanța superioară din Bihor, dosarul a fost strămutat la Alba Iulia.

Avocații fiului miliardarului au cerut schimbarea încadrării juridice, dar și sesizarea ÎCCJ pentru stabilirea modului în care s-a consumat fapta. Asta ar fi însemnat suspendarea judecătorii dosarului la instanța superioară până când ÎCCJ ar fi dat o decizie în acest caz. Solicitările avocaților au fost respinse.

În data de 26 martie 2026, magistrații instanței superioare au admis apelul lui Victor Micula. Aceștia i-au redus pedeapsa de la trei ani și o lună, la trei ani.

Astfel, Victor Micula, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea maigistrații au decis să îl oblige la 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Doi dintre polițiștii care au fost și ei inculpați în dosar, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, au fost achitați pentru acuzația de abuz în serviciu. De asemenea și polițista Camelia Maria Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

