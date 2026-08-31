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Autoritatea Aeronautică Civilă Română pregăteşte criteriile pentru autorizarea zonelor de testare a dronelor în România

Autoritatea Aeronautică Civilă Română pregăteşte criteriile pentru autorizarea zonelor de testare a dronelor în România
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Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a iniţiat demersurile pentru stabilirea criteriilor în baza cărora vor putea fi autorizate, în România, zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord (UAS).

Ce reprezintă o zonă de testare UAS conform AACR

Iniţiativa are ca scop permiterea testării noilor tehnologii într-un cadru clar şi reglementat, fără a afecta siguranţa celorlalţi utilizatori ai spaţiului aerian sau a persoanelor aflate la sol. Demersul vine ca răspuns la interesul manifestat de operatorii de drone şi administratorii de aerodromuri pentru crearea unor astfel de zone.

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O zonă de testare UAS ar urma să reprezinte un spaţiu aerian delimitat, care poate fi restricţionat şi activat la cerere pentru desfăşurarea testelor, în condiţii stabilite în prealabil şi în coordonare cu structurile responsabile de managementul traficului şi al spaţiului aerian, precizează AACR într-un comunicat de presă.

Condiţiile necesare pentru autorizarea zonelor de testare UAS, precum şi cerinţele care trebuie îndeplinite de operatorii care vor utiliza aceste zone sau de entităţile care le vor administra, vor avea în vedere tipul şi caracteristicile aeronavelor fără pilot care urmează să fie testate, riscurile asociate activităţilor de zbor pentru persoanele şi obiectele aflate la sol sau în aer, precum şi stabilirea unor proceduri pentru gestionarea riscurilor şi răspunsul la incidente.

De asemenea, vor fi stabilite condiţii privind separarea faţă de traficul aerian pilotat şi zonele populate, precum şi măsurile necesare pentru asigurarea securităţii cibernetice şi protecţiei datelor.

„Prin definirea unui proces clar de autorizare, AACR susţine inovarea şi dezvoltarea industriei de drone, menţinând siguranţa traficului aerian şi protecţia persoanelor aflate la sol drept priorităţi”, precizează sursa citată.

Proceduri speciale pentru dronele cu reacție și cele de mare risc

Potrivit aceleiaşi surse, o atenţie deosebită va fi acordată sistemelor UAS care, prin caracteristicile lor tehnice şi operaţionale, pot prezenta riscuri mai ridicate. În această categorie se pot încadra dronele cu reacţie şi alte platforme UAS de înaltă performanţă.

În cazul acestor sisteme, evaluarea riscurilor va ţine cont, printre altele, de performanţele aeronavelor implicate şi de cerinţele specifice desfăşurării activităţilor de zbor, de riscurile generate asupra spaţiului aerian controlat şi infrastructurii aeroportuare, precum şi de necesitatea coordonării cu furnizorii de servicii de trafic aerian şi, după caz, de integrarea acestor zone de testare în actualul sistem de organizare a spaţiului aerian.

„Atunci când nivelul de risc specific unor activităţi de zbor este ridicat, testarea sistemelor UAS cu performanţe ridicate va fi organizată în baza unor proceduri similare celor aplicate aeronavelor cu pilot la bord”, arată aceeaşi sursă.

Potrivit specialiştilor AACR, criteriile pentru autorizarea zonelor de testare sunt analizate în cadrul Consiliului pentru Managementul Spaţiului Aerian (CMSA), structură civilo-militară cu rol decizional în domeniul managementului strategic al spaţiului aerian naţional.

„AACR va continua dialogul cu instituţiile publice, furnizorii de servicii de trafic aerian, administratorii de aerodromuri şi operatorii UAS, astfel încât viitorul cadru de autorizare să răspundă atât nevoilor de dezvoltare şi testare a noilor tehnologii, cât şi cerinţelor privind utilizarea în siguranţă a spaţiului aerian”, se mai arată în comunicatul citat.

Sursa foto caracter ilustrativ

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