Mii de oameni s-au adunat, luni dimineața, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău unde s-a desfășuart „Marea Dictare Națională”. Evenimentul a fost organizat pentru a marca Ziua Limbii Române în Republica Moldova, sărbătorită în fiecare an, pe 31 august.

Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, peste 3 000 de persoane s-au înscris la ediția din acest an, cel mai mare număr de participanți înregistrat de la lansarea competiției.

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Organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, „Marea Dictare Națională” este o competiție publică ce promovează utilizarea corectă a limbii române. Prima ediție a avut loc în 2023, iar ediția de anul trecut a reunit peste 2 000 de participanți.

Textele redactate de participanți, anul acesta, vor fi evaluate de o comisie de specialitate, iar autorii celor mai bune lucrări vor fi recompensați în cadrul unei ceremonii care va avea loc în septembrie, precizează News Makerer.md.

Pentru a marca Ziua Limbii Române, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis și ea un mesaj pe rețelele de socializare în care a subliniat importanța păstrării și transmiterii limbii române către generațiile următoare.

„Limba română este parte din ființa noastră. Părinții și bunicii noștri au continuat să o vorbească și în cele mai vitrege vremuri, în ciuda interdicțiilor și umilințelor. Datorită lor, limba română a dăinuit pe această bucată de pământ.

Astăzi o putem vorbi liber, fără teamă. Cu atât mai mult, avem datoria să avem grijă de ea. Și, mai ales, să le transmitem copiilor noștri dragostea pentru limba română, așa cum am primit-o și noi de la cei dinaintea noastră.

Să le lăsăm această moștenire prețioasă: o limbă vie, vorbită frumos, în care să-și spună poveștile, să-și cânte doinele și să-și rostească dorul. La mulți ani, Limba Română!“, a scris Maia Sandu pe pagina sa oficială de Facebook.

Ziua Limbii Române se sărbătorește la Chișinău (Republica Moldova) în fiecare an la data de 31 august. Această zi este declarată sărbătoare națională și zi liberă (nelucrătoare). Ea comemorează evenimentele istorice din 31 august 1989, când limba română a fost proclamată limbă de stat și s-a decis revenirea la alfabetul latin.